Cristiano explica cómo nació su famosa celebración "siuuu"

Nadie puede negar que la celebración de Cristiano Ronaldo es una de las más reconocidas en la historia del fútbol. Dicha acción llegó a tal punto de convertirse en el logo oficial de la marca del portugués, radicado ahora en la Juventus de Italia.



Pero ¿Cómo nació esta famosa celebración?

El jugador luso concedió una entrevista a soccer.com de YouTube en la que reveló cómo es que surgió su famoso "siuuu" y el por qué mantuvo esa celebración a lo largo de su carrera.



"Fue cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no se como se me ocurrió. Sólo marqué y lo hice. Fue natural para ser sinceros. Después, me gustó y lo hice más habitualmente. Vi que a la gente le gustaba y me recordaba por la celebración y seguí haciéndolo" explicó el delantero portugués.



Fue el 8 de agosto del 2013, cuando el Real Madrid enfrentó al Chelsea en un partido amistoso por la International Champions Cup. La entidad española ganó ese partido con un doblete de Cristiano Ronaldo y Marcelo y fue ahí donde se vio por primera vez el "siuuu".

ACÁ EL VÍDEO: