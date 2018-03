Cristiano abandona selección de Portugal por nacimiento de sus gemelos

KAZÁN, RUSIA. Cristiano Ronaldo confirmó por primera vez que ha sido padre de mellizos y renunció por ese motivo a disputar el sábado, con Portugal, el partido por el tercer puesto en la Copa Confederaciones de fútbol en Rusia."Estuve al servicio de la selección nacional, como siempre, de cuerpo de y alma, incluso sabiendo que habían nacido mis dos hijos", escribió el astro del Real Madrid en su perfil de Facebook horas después de que Portugal perdiera en semifinales con Chile."Lamentablemente, no pudimos conseguir el principal objetivo deportivo que teníamos, pero seguro que vamos a seguir dando alegrías a los portugueses", continuó el delantero. "Estoy muy feliz de poder estar finalmente con mis hijos por primera vez".La prensa venía informando que el jugador fue padre de mellizos la primera semana de junio, pero el propio Cristiano no había comentado aún el tema. El delantero es padre de otro niño nacido en junio de 2010.Su mensaje fue publicado esta madrugada después de que Portugal cayera en Kazán frente a Chile en la primera semifinal de la copa, una suerte de anticipo del Mundial que reúne a los campeones de cada confederación, al campeón mundial y al anfitrión.El arquero Claudio Bravo fue el héroe de la noche al parar los tres primeros tiros lusos en la tanda de penales después de que el partido acabara sin goles en tiempo reglamentario. Cristiano Ronaldo, último en la lista de lanzadores, ni siquiera llegó a patear el suyo.El torneo dejó así sensaciones encontradas al delantero de 32 años. Marcó dos goles y fue elegido tres veces jugador del partido, pero se quedó a las puertas de coronar una gran temporada en la que conquistó el doblete de Liga y Liga de Campeones con el Real Madrid.Poco antes de que comenzara la copa, además, la Justicia española lo acusó de fraude fiscal por 14,76 millones de euros. Cristiano Ronaldo evitó durante todo el torneo referirse al tema."El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el seleccionador tuvieron una actitud que me sensibilizó y que no olvidaré", concluyó el jugador en su mensaje de Facebook.Sin su máxima estrella y capitán, Portugal jugará el sábado el partido por el tercer puesto ante el perdedor de la otra semifinal que disputan México y Alemania hoy en Sochi.Y finalmente, aquí te prensentamos a los peques, en brazos de su padre: