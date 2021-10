Cristiano Ronaldo y el reto de romper un récord que para Messi es casi imposible alcanzar

Casi quince años llevan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al tope de las estadísticas del fútbol, en una carrera entre sí que dicen no entablar. En días donde erróneamente se les busca sucesores -se habla de Erling Haaland o Kylian Mbappé-, los cracks continúan demostrando su vigencia. Es probable que no sean los mismos que marcaron 75 y 91 goles en 2013 y 2012, respectivamente. Han madurado con el paso del tiempo, pero aún así siguen mirando a todos desde la cima.

En un 2021 que vio celebrar el cumpleaños número 36 del portugués, y el trigésimo cuarto del argentino, CR7 y Leo tienen por delante una nueva batalla por librar. O mejor dicho, el natural de Madeira va en busca de romper su propia marca con un Messi detrás, lejos, casi sin posibilidades de alcanzarlo.

Pero, ¿ahora a qué tipo de récord nos referimos? Ocurre que Cristiano no solo es el máximo goleador a nivel de selecciones, sino también el que más tantos anotó en un año calendario con Portugal. En 2016, el ‘Bicho’ se mandó con 13 festejos en siete partidos. Arrancó el año apuntándole a Bélgica y Estonia (2) en dos amistosos, luego marcó tres veces en la Eurocopa que terminó ganando con su selección frente a Hungría (2) y Gales, y cerró su exitoso calendario con cuatro goles a Andorra, uno a Islas Feroe y dos a Andorra.

Tres años más tarde, en 2019, CR7 logró superarse y se anotó con 14 dianas, las mismas que se dividieron de la siguiente manera: tres a Suiza por la Liga de Naciones; uno a Serbia, siete a Lituania, dos a Luxemburgo y uno a Ucrania por la clasificación a la Eurocopa 2020.

Este año, el atacante del Manchester United parece estar decidido a nuevamente sobrepasar su marca. Una especialidad genética: ser una versión mejorada de la anterior. Por ahora va 13 goles, incluidos los cinco de la Euro que lo dejaron como goleador del torneo, y tiene dos encuentros más para seguir agrandando su leyenda: vs. Irlanda (11/11) y vs. Serbia (14/11) por las clasificatorias al Mundial Qatar 2022.

Messi no es el de antes, es un poco mejor

Lionel Messi, con 34 calendarios encima, no es el jovencito de 19 años con cabello largo que marcó un gol maradoniano ante el Getafe en 2007. Es menos zigzagueante, menos escurridizo, menos eléctrico. Pero es más panorámico, cerebral, sabio. Si Cristiano Ronaldo dejó la banda para instalarse en el área y ser un goleador insaciable, Leo también mutó.

“Hoy me tiro un poco más atrás, trato de no estar solo de tres cuartos de cancha para adelante. Busco ser más asistidor, manejar los tiempos del juego. Por ahí no tengo tanta llegada como antes, pero las sigo generando”, se analizó en una entrevista con Fútbol 90.

Con números de hace más de una década, la ‘Pulga’ lleva 14 partidos disputados con la Argentina, la misma cantidad que jugó en 2007 y 2014, sus temporadas más intensas a nivel de selección. Camino a los 35 años, la exigencia es máxima: en 2007 y en 2014 no completó todas las veces los 90 minutos. Ahora sí, y tiene por delante dos partidos más.

Otro detalle es su feroz relación con el gol. Leo es, junto a Gabriel Batistuta, el argentino que más tantos anotó durante un año en todas las épocas de la selección argentina: el primero en 1998 y el segundo en 2012, ambos con 12. Hoy, el rosarino tiene nueve en este 2021 y está a tres de superarse.

La diferencia entre el 2012 y ahora, es que este año Messi no tuvo amistosos para anotar y sus nueve dianas se dividen en Eliminatorias (5) y Copa América (4).

En noviembre, la Albiceleste enfrentará a Uruguay (11/11) y Brasil (16/11) por Eliminatorias Qatar 2022. Lionel nunca le ha podido marcar al Scratch en el torneo, ¿será momento? Quizá sí. De todos modos está lejos de los registros de Cristiano Ronaldo.

El “nuevo Messi” ha ajustado su rol en el campo, aunque eso no le ha quitado ni un peldaño de crack. Este Lionel, el del 2021 campeón de América, disfruta de su lozanía futbolística teniendo en su selección, el espacio que nunca desertó pese a los latigazos, una especie de pócima de la juventud.