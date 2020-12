Cristiano Ronaldo y el reproche a Cristiano Jr. por el consumo de gaseosas y papas fritas: “Él sabe que no me gusta”

Cristiano Ronaldo tendrá que hacer más espacio en su vitrina, luego de ser elegido el mejor jugador del siglo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards. Minutos después de la premiación, el luso agradeció a todos, aunque también se animó a hablar del potencial de Cristiano Jr. y del cuidado que tiene con él en su alimentación.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces toma gaseosa y come papas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo”, confesó Cristiano Ronaldo.

La estrella de Juventus dio más detalles de lo que pasa en casa, respecto a ese tema. “Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta”, confesó.

Eso sí, Cristiano Ronaldo aseguró que no ejercerá presión alguna para que Cristiano Jr. siga sus pasos. “No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”, afirmó.

Cristiano Ronaldo fue condecorado en la ceremonia del Globe Soccer Awards, desarrollada el reciente domingo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El futbolista de 35 años superó a Lionel Messi y Mohamed Salah, los otros dos nominados en esta categoría.