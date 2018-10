Cristiano Ronaldo vuelve a referirse a las acusaciones de violación

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo volvió a rechazar las acusaciones de violación y se mostró confiado en que el asunto se esclarecerá tarde o temprano.

"Yo sé quién soy y lo que he hecho. La verdad saldrá a la luz", señaló el delantero de la Juventus de Turín en una entrevista publicada hoy por la revista "France Football".

El cinco veces Balón de Oro no entró sin embargo en detalles sobre la acusación de Kathryn Mayorga, que asegura haber sido violada por Cristiano Ronaldo en 2009.

El abogado de Mayorga, Leslie Stovall, puso recientemente una denuncia civil en un juzgado de Las Vegas. Cristiano Ronaldo ya respondió en Twitter a las acusaciones.

"Niego firmemente las acusaciones hacia mi persona. Una violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y creo", señaló el futbolista de 33 años el 3 de octubre en la red social.

En la entrevista con "France Football" insistió en ese aspecto. "La gente que me critica o que hace un circo con mi vida privada lo van a ver", señaló el luso.

De acuerdo al editor de la revista, Cristiano Ronaldo golpeó entonces la mesa con el puño. "¡Veremos si cuando llegue el día esta gente pone mi nombre también en las portadas de los periódicos diciendo que soy inocente! ¡Mi familia y mis amigos saben quién soy! Pero sigue siendo molesto".

"France Football" ya publicó el lunes un adelanto de la entrevista y Cristiano Ronaldo decía que sus seres queridos estaban sufriendo por el caso.

"Le di explicaciones a mi pareja", remarcó el ex jugador del Real Madrid. "Mi hijo, Cristiano Jr, es demasiado pequeño para entenderlo. Pero lo peor es para mi madre y mis hermanas. Están aturdidas y, a la vez, muy enojadas. Es la primera vez que las veo en este estado", explicó el astro.

"Yo le dije a mi madre: 'Madre, sabes qué hombre tienes en casa. Tú sabes cómo me has criado y la educación y el amor que me has dado'".

De acuerdo al abogado del jugador, Peter Christiansen, la relación que mantuvieron en 2009 Cristiano Ronaldo y Mayorga fue consentida por ambas partes.