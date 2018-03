Cristiano Ronaldo sorprende con foto de su familia en Instagram

Family mood ???????? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 27, 2017 at 12:18pm PDT

Cristiano Ronaldo no es de la partida hoy ante el Valencia pero no quiso pasar desapercibido y justo cuando empezaba el partido reveló al mundo esta fotografía junto a todos sus hijos y su actual pareja, la modelo Georgina Rodríguez.Esta es la primera imagen íntima que comparte el portugués junto a sus tres hijos, Cristiano Jr., Eva y Mateo, y acompañado por Georgina, que está embarazada y le dará a Cristiano su cuarto retoño. El delantero del Real Madrid no puede jugar en las primeras cuatro fechas de la Liga española debido a su expulsión y al posterior empujón que le dio al árbitro en el partido de ida de la Supercopa de España, ante el Barcelona.