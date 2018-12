Cristiano Ronaldo pagará multa y dos años de prisión

El delantero portugués del Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, se declarará culpable de defraudar 14,7 millones de euros ($16,6 millones) a la Hacienda española, lo que conlleva una pena de dos años en prisión y una multa de $424 mil.

El exfutbolista del Real Madrid se presentará este lunes a la Audiencia Provincial española para ratificar el acuerdo que se logró en el cual, si bien hay pena con cárcel, esta no será cumplida ya que Cristiano ha liquidado la multa impuesta por Hacienda ($15.5 millones), según informa diario AS.

Pese a que se da por sentado que el ariete de la Juve no irá a un centro penitenciario, AS señala que la multa impuesta para sustituir los dos años de condena no tiene aún el visto bueno de los jueces. “La Justicia aún no ha aceptado este fleco de la negociación”, escribe en su web.

NO FUE EL ÚNICO

Además de Cristiano, otro exmadridista y también luso, Fábio Coentrao, pasó por la misma situación esta semana, añade el rotativo.

Fábio tuvo que aceptar las multas económicas respectivas por irrespetar las leyes fiscales españolas y escuchó su sentencia y brindó declaración por videoconferencia.