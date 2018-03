Cristiano Ronaldo le muestra a sus hijos como ser el “The Best”

Ensinando aos meus 2 filhos com talento, trabalho e dedicação e a única forma de chegar a ser o número 1???????? Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 10:50 PDT

Cristiano Ronaldo compartió una imagen en redes sociales de una sesión de ejercicios bajo la mirada de sus hijos, Cristiano Júnior y Mateo, en la que trata de inculcar una lección de esfuerzo y da las líneas a sus retoños para llegar a ser el número uno.El delantero portugués subió la fotografía en su cuenta de Instagram mientras hace rutina de piernas en el gimnasio de su casa y la acompañó con el mensaje: “Enseñando a mis dos hijos que con talento, trabajo y dedicación es la única forma de llegar a ser el número uno".Compañeros de profesión definen al goleador luso de 32 años como ambicioso y dedicado para mantenerse entre los mejores del mundo, en una lucha cerrada con el argentino Lionel Messi.Cristiano recibió el lunes anterior el premio "The Best" de la FIFA por segundo año consecutivo, gala en la que también estuvo nominado Messi y Neymar.El portugués aprovecha de esta forma unas pequeñas vacaciones concedidas por el técnico Zinedine Zidane, puesto que no disputará el estreno de la Copa del Rey, frente al CF Fuenlabrada, este jueves.