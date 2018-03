Cristiano Ronaldo gana el premio The Best de la FIFA

¡Así fue la llegada a Londres de nuestra delegación para asistir a la gala de los Premios #TheBest de la FIFA! #HalaMadrid pic.twitter.com/t0FbJkG43N — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 de octubre de 2017

Londres acoge hoy la segunda gala del premio The Best de la FIFA, que reconce al mejor futbolista del año, premio al que aspiran en este 2017 el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.El primer ganador de la noche fue el francés Olivier Giroud que se ganó el Premio Puskas por el gol que anotó con el Arsenal en enero de este año: aquí lo podés revivir El segundo premio se lo llevó Zinedine Zidane, quien fue elegido como el mejor entrenador de la temporada. El francés ganó la Liga española y la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid la temporada pasada."Quiero agradecer al Real Madrid por darme la oportunidad de entrenar y alos jugadores porque gracias a ellos nosotros somos los mejores", declaró en español y francés.El premio al mejor portero se lo llevó el italiano Gialuiggi Buffon, quien tuvo una temporada destacada con el Juventus. Se impuso al costarricense Keylor Navas y al alemán Manuel Neuer."Para mí es un orgulo y quiero dar las gracias a mi club, a mi entrenador y a mis compañeros, porque ellos me han ayudado a que esto fuera posible. La temporada pasada ha sido fantástica para la Juventus y también en lo personal", dijo Buffon.Luego fue el turno del premio FIFA a la afición, presentado por Samuel Eto'o. El galardón reconoce a la afición que mostró un mejor sentido de Fair Play en la temporada y se lo agenció el Celtic de Glascow.El premio a la mejor entrenadora de fútbol femenino fue para la holandesa Sarina Weigman, que curiosamente no llegó porque se encuentra concentrada con la selección de su país.El premio se lo entregó el ex jugador Marco Van Basten frente a sus jugadoras:El premio al FIFA Fair Play se lo dieron a Francis Koné. El futbolista de Togo ha ayudado a salvar la vida de cuatro futbolistas dentro de la cancha cuando han sufrido convulsiones o ataques productos de fuertes golpes.La FIFA también anunció el once ideal de la temporada, donde los futbolistas del Real Madrid son mayoría.Gianluiggi Buffon (Juventus) fue elegido como portero; Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus-Milan) y Marcelo (Real Madrid), en defensa.En la mediacancha aparecen Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid) y Andrés Iniesta (Barcelona); mientras que en ataque están los tres finalistas del The Best: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona-PSG) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).Finalmente llegó el momento cumbre de la noche para reconocer a los mejores exponentes del fútbol en las ramas femenina y masculina.La holandesa Lieke Martins, seleccionada de su país y jugadora del Barcelona, fue elegida como la ganadora del The Best femenino. Martin no estuvo en la gala porque está cocentrada con Holanda y mandó un mensaje:Martens superó a la estadounidense Carly Loid y la venezolana Deyna Castellanos.En la rama masculina los pronósticos y las filtraciones se cumplieron. El portugués Cristiano Ronaldo fue elegido sobre Lionel Messi y Neymar.El jugador del Real Madrid estaba visiblemente emocionado y agradeció a sus compañeros y equipo por permitirle ser el mejor de 2017.Uno de los premios más atractivos es el que le otorgan al anotador del mejor gol, el Premio Puskas. Este año están nominados la venezolana Deyna Castellanos, el francés Olivier Giroud y el sudafricano Oskarine Masuluke.Si todavía no has visto sus goles, podés recordarlos aquí: "".Dos de los nominados al Puskas tienen historias muy particulares.Deyna tiene apenas 18 años y también está nominada a mejor jugadora. Su talento es tan llamativo como su belleza y aquí te mostramos por qué algunos la consideran una de las futbolistas más hermosas de la actualidad: "".La otra es la de Oskarine Masuluke. Aspira a ser el primer portero que gane el Premio Puskas y su viaje a Londres es muy especial, pues es la primera vez que sale de su país. Aquí podés leer su historia:El evento se realiza en el London Palladium, mítico escenario de Londres, Inglaterra, del cual podés conocer más siguiendo este enlace:Así fue la llegada de los trofeos, bajo fuertes medidas de seguridad:La FIFA comenzó a entregar el premio en 2016 y este es un resumen de la primera gala y sus ganadores:Si para este año todavía no sabés nada de los finalistas, te invitamos a leer más de ellos aquí. Además, te decimos por qué Cristiano Ronaldo está cerca de superar a Lionel Messi en premios individuales:El Real Madrid ha viajado con una extensa delegación a Londres, encabezada por Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. Así fue el viaje de los merengues:También el Barcelona ha dejado evidencia de la presencia de los suyos en la gala de la FIFA. Lionel Messi acapara la atención: