Cristiano Ronaldo es reconocido por Twitter como "The GOAT"

Cristiano Ronaldo es tendencia en twitter. El portugués es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y es al mismo tiempo una inspiración de muchos jóvenes alrededor del globo terráqueo. Por esta razón, Twitter ha decidido realizar un homenaje para el delantero de 37 años del Manchester United.

Este martes 22 de febrero, Twitter activó un hashtag especial para recordar que Cristiano es "The GOAT", un acrónimo que en inglés significa "Greatest of all time", traducido al español como "El mejor de la historia", "El mejor de todos los tiempos" o "El más grande de la historia".

En el vocablo popular del deporte, es una forma de referirse a los grandes deportistas como Michael Jordan o Tom Brady.

En Twitter es tendencia el hashtag #CR7 que activa la imagen de la cabra porque goat en inglés significa cabra.