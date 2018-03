Cristiano Ronaldo con suculenta oferta del PSG

El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo tendría ya sobre la mesa una propuesta que lo desvincularía del equipo merengue con lo que se prepara para la reunión que tendrá a su vuelta después de la Copa Confederaciones.Según la prensa de Portugal, Ronaldo ha decidido que no quiere seguir con su actual club y es por esta razón que está considerando marcharse al Paris Saint Germain con la que ya generado acercamientos y según medios internacionales este llegará a Valdebebas con una propuesta desde París.El luso sabe que el Real Madrid no lo dejara ir por cualquier cifra y es por eso que CR7 estaría dispuesto a presentar una oferta oficial a Florentino Pérez dejando saber a este que el PSG está dispuesto a pagar cualquier cantidad por este jugador.Pero por otro lado Pérez espera convencer al jugador para que se quede en la casa blanca, pero si el portugués se empeña en salir le pedirá al presidente del club de Francia la suma de 300 millones de euros.Pero el PSG no es la única oferta que tiene Cristiano. En China están dispuestos a pagarle la cifra de 230 millones para que vaya a la liga más emergente del mundo. Pero Cristiano no quiere dejar el fútbol europeo porque a sus 32 años y con el quinto Balón de Oro casi en su mano, considera que tiene que seguir ganando títulos en las grandes ligas para ser el mejor del mundo.