Cristiano Ronaldo cerca de llegar a un equipo de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se cansó de esperar. El delantero portugués quería jugar la Champions League y por eso forzó su salida de Manchester United. Esperaba ofertas de la elite europea, pero sólo un club se acercó a sus pretensiones. No es del Viejo Continente, sino del Mundo Árabe: Al Nassr, de Arabia Saudita. Los números son estratosféricos: 500 millones de euros por dos años y medio. Luego, un contrato para ser embajador de la candidatura de Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Lo que se dice un fichaje de Estado.

Como informa el diario Marca, de España, para que la transferencia de CR7 se concrete, Al Nassr tiene que alivianar su masa salarial. Eso implica liberar a algunos jugadores del plantel. Los dos candidatos a emigrar del equipo que dirige el francés Rudi García son el uzbeko Jaloliddin Masharipov y el argentino Gonzalo “Pity” Martínez, exjugador de Huracán, River y Atlanta United, en la MLS estadounidense. Hasta que esto ocurra, el portugués no llegará a Riyad, la capital saudí, para terminar de resolver los últimos detalles de su contrato. Por lo pronto, descansa con su familia tras el fracaso que significó el Mundial de Qatar, el último de su carrera, y en el que terminó en conflicto con el ahora exentrenador del seleccionado luso, Fernando Santos. El capitán portugués no renunció a su seleccionado. Y su idea es seguir jugando para su país.

Según el diario Marca, la llegada de CR7 convertiría a Riyad en el epicentro de uno de los fichajes más importantes de la historia. Y así como hace unos años Qatar se puso como objetivo organizar un Mundial y contrató a futbolistas como Gabriel Batistuta para que jugaran en su liga, algo parecido sucede con CR7 y Araba Saudita. El seleccionado saudí produjo una de las grandes sorpresas de Qatar 2022 al vencer a la Argentina (el equipo que terminó siendo campeón del mundo) por 2-1. Ahora, los líderes saudíes van por más e intentarán potenciar su liga para hospedar el Mundial de 2030 junto Egipto y Grecia. La llegada de Cristiano Ronaldo apenas es el primer paso en esa dirección.

Si todo sale como está previsto y tanto el portugués como su entorno aprueban el contrato ofrecido por los árabes, el delantero podría formar parte de su nuevo equipo desde el 1 de enero de 2023. Marca informa que después de terminar todas las cuestiones burocráticas, el nacido en Madeira hace 37 años deberá elegir el número de su camiseta. No tendrá todo a su disposición, ya que tanto el 7 como el 9 (que alguna vez usó en el Real Madrid) tienen dueños. Claro que hay una salvedad: el 7 es del uzbeko Masharipov, candidato a emigrar para hacerle un lugar al portugués. Si eso ocurre, el astro podrá seguir usando su número favorito.

En tren de especulaciones, el estreno de Ronaldo con su nuevo equipo podría darse el próximo 5 de enero, cuando los de Riyad se midan con Al-Tai por la decimosegunda fecha del torneo doméstico. Ascendido en la temporada 20-21, no es uno de los equipos más convocantes de la liga y juega en el estadio Principe Abdul Aziz bin Musa’ed, que comparte con el Al-Jabalain, de la segunda división, y tiene capacidad para 12.500 espectadores.

Los compañeros de equipo de CR7

Tal como la Liga de Qatar hace unos años, el torneo saudí funciona casi como un retiro de lujo para futbolistas consagrados. La incógnita es cuánto tiempo aguantará Ronaldo en ese entorno, alejado de las mejores competencias del planeta y donde no necesitará esforzarse a fondo para destacarse. En Al Nassr, además del argentino Pity Martínez (candidato a emigrar), el portugués se encontrará con el camerunés Vincent Aboubakar, autor de uno de los mejores goles del último Mundial.

También pertenecen al club de Riyad el arquero colombiano David Ospina (ex Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia), y los brasileños Luiz Gustavo (ex Olympique de Marsella) y Anderson Talisca (ex Porto, de Portugal). También juega en ese equipo el defensor español Álvaro González (ex Villarreal y Marsella). Además, un entrenador argentino estuvo allí hace pocos meses: se trata de Miguel Ángel Russo, flamante DT de Rosario Central, quien dejó Arabia Saudita en junio del año pasado.