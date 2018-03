Cristiano Ronaldo, a punto de ganar su quinto Balón de Oro

PARÍS, FRANCIA. La revista francesa "France Football" revelará mañana el nombre del ganador del Balón de Oro al mejor futbolista del año en una ceremonia en la Torre Eiffel, un lugar emblemático para que el premio no pierda terreno con la gala de la FIFA.

El portugués Cristiano Ronaldo, ganador de la Liga de Campeones y de la Liga española con el Real Madrid, es el gran favorito para llevarse el galardón. Si lo consigue, igualará al argentino Lionel Messi con cinco Balones de Oro en lo más alto de la lista histórica.

De momento hay 30 finalistas y "France Football" irá revelando la clasificación a partir de las 4:00 de la tarde (9:00 de la mañana de El Salvador). El "show" final arrancará a las 12:45 del mediodía (hora de El Salvador), se podrá seguir a través de la televisión L'Equipe TV y estará presentado por el ex futbolista David Ginola.

Cristiano Ronaldo, de 32 años, ya ganó el Balón de Oro el año pasado, cuando la revista francesa volvió a entregar el premio en solitario tras divorciarse de la FIFA.

UN PREMIO PRESTIGIOSO

La última gala de la FIFA, celebrada el 23 de octubre, fue todo un espectáculo que contó con la presencia de numerosas leyendas. Fueron Diego Maradona y Ronaldo los que anunciaron el nombre de Cristiano Ronaldo en el lujoso Palladium Theatre de Londres.

"France Football" pareció tomar nota y buscará ahora revitalizar su galardón, el más antiguo del fútbol a nivel individual. Se entregó por primera vez en 1956 y está considerado todavía el premio más prestigioso para un futbolista. El ganador es elegido por un grupo especializado de periodistas.

El podio del año pasado lo completaron Messi y Antoine Griezmann. El francés presumiblemente caerá varios puestos, pero todo indica que el argentino se mantendrá en el segundo lugar. El brasileño Neymar podría volver a los tres primeros puestos e incluso disputar el segundo lugar a Messi, su ex compañero en el Barcelona.

De lo que parece haber pocas dudas es sobre el ganador. Cristiano Ronaldo deslumbró al mundo en la fase decisiva de la Liga de Campeones, el mayor escaparate en un año sin Mundial, Eurocopa o Copa América: el crack luso marcó cinco goles al Bayern Múnich en cuartos, anotó un "hat-trick" al Atlético de Madrid en semifinales y decidió el duelo por el título ante la Juventus de Turín con un doblete. Además de la Champions, conquistó la Liga española siendo el máximo goleador del equipo blanco.

Si mañana se alza con el galardón, el ex del Manchester United conseguirá su octava distinción como mejor futbolista de mundo -ganó cuatro veces el Balón de Oro, dos "The Best" y otro "FIFA World Player"- y se despegará de Messi.

El argentino, dos años menor, suma seis trofeos: cinco Balones de Oro y un "FIFA World Player".

No obstante, Cristiano cuenta con dos dobletes de premios (2008 y 2016) y Messi sólo uno (2009), ya que entre 2010 y 2015 -la mejor época del argentino- la FIFA y "France Football" se unieron para entregar el FIFA Balón de Oro.