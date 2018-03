Cristiano Ronaldo: “La plantilla de hoy tiene menos experiencia”

El portugués Cristiano Ronaldo salió molesto hoy de la cancha del estadio Wembley. Apenas terminó el partido se dirigió al camerino y no quiso ni despedirse de los rivales. Incluso en el partido se le vio irritado. "Es normal, cuando estas perdiendo las cosas no esta como quieres quieres apoyar a tus compañeros, fue un palo muy grande ir 3-0", reconoció.Al final, ya más tranquilo, analizó el patido y Marca recopiló sus declaraciones. Rehusa hablar de crisis pero acepta que a la plantilla el falta algo muy importante: experiencia."Los jugadores que han llegado tienen mucho potencial. Pepe, Morata, James nos hacían más fuerte, pero los de ahora son más jóvenes, nos hace falta también Carvajal, Bale. La plantilla junta es más fuerte. No es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia y es muy importante la experiencia. No es una excusa, estoy contento, no pueden saltar las alarmas", declaró.El portugués marcó gol ante el Tottenham y dijo que no está en sequía goleadora. "No pasa nada, estoy súper tranquilo. Hacer una buena exhibición ya no cuenta para vosotros (los medios), sólo goles. Si pones en Google 'Cristiano goles' aparece todo, no me preocupa para nada", criticó.Fue enfático en negar que no existe crisis en el plantel y que no la habrá aunque vuelvan a perder."La gente olvida muy rápido lo bueno. Crisis jamás, podemos perder tres o cuatro partidos pero nunca hay crisis. No hay que olvidar lo que hemos hecho. La clave es ganar, el fútbol es ganar. Cuando no ganas la gente habla, pero no deben olvidar lo que hemos hecho, ganamos dos copas importantes... el Madrid ganó las dos últimas Champions, hay que estar tranquilos. Bajamos un poquito pero estoy muy tranquilo, sé que el equipo va a cambiar. Es una mala racha, tenemos que aceptarlo. Las cosas cambian y lo importante es el final", concluyó.