Cristiano, Modric y Salah son los nominados al premio The Best de la FIFA

El portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el delantero egipcio Mohamed Salah son los finalistas al máximo galardón individual que otorga la FIFA al mejor jugador del año, el Premio The Best.

Por su parte, el argentino Lionel Messi quedó descartado del trío definitivo que aspira al premio que entregará la FIFA el próximo 24 de septiembre en Londres.

Esta será la primera vez en 12 en que Messi no aparece en los finalistas al premio, que antes de ser denominado The Best se entregaba en conjunto con la revista francesa France Football.

Además, Messi y Cristiano estaban igualados con cinco preseas cada uno, por lo que un posible triunfo de "CR7" desempataría al binomio de cracks en cuanto a distinciones individuales.

Mientras que Cristiano y Modric, que compartieron camerinos la campaña pasada en el Real Madrid, repiten candidatura junto a Salah, del Liverpool, tal como sucedió en la ceremonia de entrega del Mejor Jugador Europeo del año de la UEFA, el cual ganó el croata.

EL MEJOR DT

En el ámbito de los entrenadores, los finalistas son el francés Zinedine Zidane (campeón de Champions League con el Real Madrid), el croata Zlavko Dalic (subcampeón del mundo en Rusia 2018) y el también galo Didier Deschamps, quien encarriló a "Les Bleus" a su segunda Copa del Mundo.

En el galardón femenino, las integrantes del invicto francés y campeón de Europa Olympiqie Lyon, Ada Hegerberg y Dzsenifer Maroszan, aparecen como candidatas junto a la capitana brasileña, Marta, campeona de la Copa América.

Esta es la lista de principales candidatos a The Best

Jugador de la FIFA

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus FC, anteriormente Real Madrid)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Jugadora de la FIFA

Ada Hegerberg (NOR/Olympique Lyon Femenino)

Dzsenifer Maroszan (GER/Olympique Lyon Femenino)

Marta (BRA/Orlando Pride)

Entrenador de fútbol masculino

Zlatko Dalic (CRO/selección de Croacia)

Didier Deschamps (FRA/selección de Francia)

Zinedine Zidane (FRA/anteriormente Real Madrid)

Entrenador de fútbol femenino

Reynald Pedros (FRA/Olympique Lyon Femenino)

Asako Takakura (JPN/selección femenina de Japón)

Sarina Wiegman (NED/selección femenina de Países Bajos)

Guardameta

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, anteriormente Chelsea)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham Hotspur)

Kasper Schmeichel (DEN/Leicester City)