Cristian Roldán jugará el mundial con Estados Unidos

La selección de Estados Unidos lanzó este día su convocatoria de cara a la Copa del Mundo de Catar 2022. Dentro de los granes nombres que figuran en dicha lista aparece el de Cristian Roldán, hermano del capitán de la selección de El Salvador, Alex Roldán.

El equipo de las barras y las estrellas está en el grupo B con Inglaterra, Irán y Gales. Abren su participación en la copa el 21 de noviembre ante los galeses. Luego se miden a los ingleses el 25 y el 29 cierran la fase de grupos ante Irán.

Porteros:

Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal) Sean Johnson (NYCFC)

Defensas:

Cameron Carter Vickers (Celtic F.C.), Shaq Moore (Nashville S.C.), Aaron Long (New York Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville S.C.), DeAndre Yedlin (Inter de Miami) , Sergiño Dest (A.C. Milán), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Antonee Robinson (Fulham F. C.) y Tim Ream (Fulham F. C.)

Centrocampistas

Tyler Adams (Leeds United F. C.), Kellyn Acosta (Los Angeles F. C.), Weston McKennie (Juventus F. C.), Luca De la Torre (R. C. Celta de Vigo), Brenden Aaronson (Leeds United F. C.) , Yunus Musah (Valencia C.F.) y Cristian Roldán (Seattle Sounders F.C.).

Delanteros

Jesús Ferreira (F.C. Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders F. C.), Christian Pulisic (Chelsea F. C.), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City F. C.), Tim Weah (Lille O. S. C.) y Haji Wright (Antalyaspor).