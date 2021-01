Cristian Olivera vuelve a El Salvador con el Santa Tecla 

El mediocampista uruguayo Cristian Olivera confirmó que jugará con el Santa Tecla en el Clausura 2021. El 'Mago' aterrizará en tierras criollas entre el sábado y domingo para unirse el lunes a la pretemporada del conjunto esmeralda que estará bajo el mando de Rubén da Silva.

El ex jugador de Alianza aseguró que regresa al balompié nacional para luchar por 'cosas importantes' con su nuevo club, el Santa Tecla, equipo que buscará retomar el protagonismo en el próximo torneo Clausura 2021.

"La verdad que estoy contento por esta nueva oportunidad de llegar a un equipo importante como Santa Tecla, de poder luchar por cosas importantes y también de volver al país en donde nos trataron muy bien y dejamos muchos amigos", dijo el volante uruguayo a El Gráfico.

Cristian Olivera durante la final del Apertura 2019, donde Alianza le ganó a FAS por 1-0. Foto archivo.

"Quiero agradecer a mi representante Santiago Segredo y a Eduardo Amaya por la confianza que tuvieron en mí, y bueno espero responder toda esa confianza dentro de la cancha y que se puedan lograr cosas importantes", agregó al 'Mago', quien se fue de El Salvador en diciembre del 2019 tras coronarse campeón con Alianza.

El futbolista sudamericano de 33 años de edad expresó que uno de los motivos por los cuales decidió volver a El Salvador es por el proyecto que le presentó Santa Tecla, el cual consiste en volver a ser protagonista del balompié cuscatleco.

"Hablé con Eduardo Amaya y me contó del proyecto que tiene, me dijo que quiere que Tecla vuelva a estar peleando finales y buscando ganar títulos. Sé que este torneo no le fue muy bien, pero esperamos poder aportar para que este nuevo torneo estemos peleando por el título", dijo a El Gráfico.

"La verdad que es una motivación porque gracias a Dios me fue muy bien y pude irme siendo campeón con Alianza, entonces la idea es mantener el nivel que pude mostrar jugando en Alianza y como te decía por ayudar para que Tecla vuelva a pelear por el título", agregó.

Tras su salida del conjunto capitalino, el 'mago' emigró al fútbol de la segunda división de Ecuador con el 9 de Octubre, donde logró el campeonato de la segunda división.

"En lo futbolístico fue muy bueno, quedamos campeones, pude tener mucha continuidad jugando todos los partidos y manteniendo un buen nivel durante todo el torneo. En lo otro fue un poco duro porque con la pandemia estuvo bastante complicado por acá, tuvimos mucho tiempo encerrado y también el club tuvo algunos problemas", dijo el uruguayo.

Olivera, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre la final del Apertura 2020, donde su ex equipo se verá las caras ante un Águila que mostró ser digno de ser campeón durante la temporada.

"Si me preguntas quién quiero que gane obviamente te voy a decir Alianza (ríe), pero creo que va a ser una final muy buena porque los dos equipos llegan muy bien, Alianza en los partidos importantes demostró que tiene jugadores que saben jugar y Águila creo que fue el equipo más regular del torneo, que sabe a lo que juega y es un rival muy duro", concluyó el futbolista uruguayo.

Olivera, en total, disputó 40 partidos con Alianza y consiguió un el título número 14 con los albos, logrando anotar un total de cuatro tantos en el máximo circuito del balompié criollo.