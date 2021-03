Cristian Olivera: "Pasar a cuartos es lo primordial ahora"

Santa Tecla cambió de chip y ahora su foca está en realizar una buena segunda fase para clasificar a los cuartos de final del Clausura 2021. Los colineros iniciarán este sábado ante el Municipal Limeño en el Atlético Las Delicias.

Antes del primer encuentro, el mediocampista uruguayo Cristian Olivera habló de los factores claves que tendrá que tener en cuenta el conjunto esmeralda para poder superar esta fase.

Volviste a la primera división de El Salvador y Santa Tecla, en la primera fase, dejó buenas impresiones a pesar de perder en la última jornada. ¿Cómo te sentís hasta el momento en tu retorno al fútbol salvadoreño?

Me estoy sintiendo bastante cómodo con la vuelta, creo que es una ventaja conocer el ritmo de juego del campeonato. Esta vez es diferente a la primera vez que vine, que me costó un poco adaptarme al campeonato, este es diferente, porque me estoy sintiendo bien con el equipo y mis compañeros



¿Cuál es el saldo que dejó la primera fase en el equipo? y ¿qué cosas se tienen que mejorar según la evaluación del plantel?

El saldo es positivo pese a la derrota que tuvimos ya de último, creo que el equipo se vio bien, la verdad que poco nos conocíamos porque la mayoría llegó a una semana de arrancar el torneo y bueno se vio un Santa Tecla que busca el arco contrario, que quiere ser protagonista. Tenemos muchas que mejorar, pero se va viendo que el equipo quiere cosas importantes, que siempre propone y siempre quiere la victoria.



Se viene una fase muy dura en el torneo y Santa Tecla tendrá la oportunidad de demostrar el buen estado de forma. ¿Qué se habla en el grupo? y ¿qué aspiraciones se tienen para esta nueva etapa?

La verdad que la etapa anterior nos sirvió para irnos conociendo, para ir agarrando ritmo de juego, ahora sí que se vienen lo importante, donde se viene otro campeonato, pero bueno, creo que estamos preparados, nos ha servido mucho los entrenamientos para conocernos más, para adaptarnos a la idea que tienen el cuerpo técnico.

Ahora el equipo piensa en el paso a paso, no podemos pensar en una final sin pasar esta fase, pasar a cuartos es lo primordial ahora, partido a partido, hacernos fuertes de local y bueno, y seguir demostrando que Santa Tecla quiere ser protagonista y que creo que tener un poco más de efectividad será importante para pasar esta fase



¿Qué me puedes decir de los rivales que tiene Santa Tecla en esta nueva fase como lo son Águila, Metapán, Limeño, Sonsonate y Chalatenango?

Va ser un grupo muy complicado, habrá rivales que se armaron muy bien, pero nosotros siempre pensando en nosotros, lo que hicimos mal, lo que tenemos que mejorar, lo que veníamos haciendo bien, seguir realizando, porque tenemos plantel y tenemos equipo para clasificar y estar mucho más arriba. Así que tenemos que estar enfocados en lo nuestro.

¿Qué tan importante será empezar ganando en el primer choque?

Empezar ganando será fundamental, más cuando jugamos en casa porque es una cosa que se habla mucho, que hay que hacerse fuerte en casa, donde tenemos una ventaja con el campo sintético, el cual nosotros lo conocemos, entrenamos todos los días, creo que tenemos que sacar ventaja de eso.

Tenemos que tratar de ser el Santa Tecla de antes, ya que era complicado sacarle puntos cuando se jugaba Las Delicias, así que empezar ganando contra Municipal Limeño será importante, porque nos dará confianza para seguir trabajando para lo que viene.



¿Cuál crees que será la clave en esta fase para que Santa Tecla logre pasar a la siguiente ronda?

La clave será hacernos fuertes en casa, tener un poco más de eficacia cuando llegamos frente al arco, porque creo que hemos llegado mucho y no hemos convertido tanto como llegamos, y hacernos fuertes en defensa, eso nos ha costado un poco el tema de mantener el cero, creo que el equipo está consciente que eso fue lo que más nos costó en la fase anterior, pero bueno, el cuerpo técnico y nosotros estamos trabajando para poder revertir eso y ser un equipo más sólido en el tema defensivo y ser más eficiente a la hora de trabajar.