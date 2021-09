Cristian Martínez, en los planes de Hugo Pérez para juegos de octubre

El técnico Hugo Ernesto Pérez confirmó este lunes que a más tardar el miércoles por la noche se conocerá de manera oficial la nómina de 23 jugadores que serán convocados para los tres juegos eliminatorios de octubre cuando se active la ventana FIFA y se desarrolle la jornada cuatro, cinco y seis de la octagonal final de la Concacaf en el camino hacia la Copa del Mundo de Catar 2022.

El salvador deberá enfrentar en ese orden a Panamá en casa el jueves 7, contra Costa Rica en San José el domingo 10 y frente a México en el estadio Cuscatlán el miércoles 13 en horas de la noche.

Pérez no quiso adelantar algunos nombres que estarán en esa nómina pero sí confirmó que el costarricense-salvadoreño Cristian Alonso Martínez, volante de marca del A.D. San Carlos de la primera división de Costa Rica podría ser incluido en ese listado luego de mostrarse en el amistoso del pasado viernes 24 en la ciudad de Washington DC donde el espigado mediocampista jugó los 90 minutos del partido.

“Hay una enorme probabilidad de que Cristian (Martínez) esté (en la nómina final); también depende de los arqueros, es posible que (Damian) Alguera sea incluido o puede ser que no, no quiero adelantar nombres por el momento pero hablé lo de Cristian porque era la primera vez que venía (a la selección), es un jugador que nos puede ayudar y después del juego (ante Guatemala) dije algo que creo que es importante: lo que vimos, hay ciertos jugadores que para la selección mayor ahorita no están preparados”, sentenció Pérez.

El ex mundialista abonó diciendo que “(ellos) , para competir con la sub 20, sí; entonces, eso teníamos que ver, hay algunos que nos podrían ayudar en un futuro, en cinco o seis meses puede ser, pero espero que uno o dos (de los juveniles) los integremos esta semana para que estén con nosotros”