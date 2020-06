Cristian González, del fútbol a la barbería

El portero colombiano Cristian González dejó el fútbol profesional en el año 2019, su objetivo es convertirse en preparador de porteros de equipos de la primera división, pero mientras esa oportunidad llega, trabaja como barbero.

Puso fin a su carrera en el fútbol salvadoreño en el pasado Apertura 2019, tenía 37 años de edad y optó por el retiro en el Vendaval de la segunda división. Se mantuvo un torneo más como preparador de porteros del equipo apopense, pero dejó el cargo para dedicarse a los estudios de entrenador que imparte la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES).

González llegó al país en el año 2007 para jugar con el Municipal Limeño, pero el fichaje se complicó y terminó jugando con el Marte Soyapango. “Me tardé en llegar”, recordó.

Fueron 12 años jugando en equipos de la primera y segunda división. Con el Vendaval de Apopa se identificó más en su carrera, pero también jugó con el Fuerte Aguilares (2011), mientras que en la primera división, destacó con el equipo Universidad de El Salvador (2010) y con el Juventud Independiente (2012).

“En el equipo donde mejor me sentí fue el Vendaval, después que en Marte Soyapango me dio una patada en el trasero (2009), el Vendaval me dio su apoyo, por eso les di muchas alegrías y marqué muchos goles. Contemplé la idea de retornar a Colombia, pero llegó la pandemia y no se pudo. No tengo nada que reclamarle al país”, sostuvo.

Fue un portero goleador, se animó en los lanzamientos de tiros libres y penaltis, marcó 38 goles en su carrera y estuvo muy cerca de convertirse en campeón de goleo con el Vendaval en el Apertura 2015 al marcar 11 goles, fue superado esa campaña por su compatriota Cristian Gil Mosquera.

Recuerda que llegó al país el 15 de marzo de 2007, se estableció en el país, se casó con Karen Canjura y tiene un hijo, Dilan (5 años). Pensó retornar a Colombia, pero guarda la esperanza de comenzar su carrera como preparador de porteros. “Mi meta es convertirme en preparador de porteros, me gusta entrenar, en el país no hay especialidad de porteros (curso) pero veo tutoriales, cursos en línea, hablo con Schafick Chávez (preparador de porteros) él es un referente en esta carrera, me da consejos y me manda guías de estudios. Quiero transmitir lo que aprendí”.

BARBERO DE PROFESIÓN

Cristian González llegó a El Salvador en el año 2007 tras formarse en las divisiones inferiores del Club Carlos Sarmiento Lora y debutar a nivel profesional en el año 2006 con el Cortuluá (primera B) de Colombia.

Cuando arribó al país tenía 24 años de edad y muchos deseos de triunfar. No logró títulos “siempre se me fueron de las manos en el último minuto”, admitió, pero le tomó cariño al país, lo convirtió en su casa. “Conocí a mi esposa y tenemos un hijo, no conseguí ningún título con los equipos que jugué, pero estuve cerca de conseguir dos ascensos con el Marte Soyapango, pero mi mayor logro es llegar a este país que me abrió sus manos, me acogió con cariño, me trataron bien. He dado lo mejor en cada equipo que estuve”.

Ahora labora en su barbería en una residencial privada de San Juan Opico, su esposa también es especialista “desde que salí de Colombia sabía este trabajo, no había querido poner la barbería por un poco de temor, pero ahora, vivo en otra colonia y junto a mi esposa que es especialista en hacer uñas y el cabello, me dijo que si por qué no ponía mi local para cortar pelo, compré una silla, espejo, las máquinas y desde hace tres años le damos a la barbería, gracias a Dios, da para seguir subsistiendo”.