Cristian Domizzi renuncia: " Pesan más mis convicciones"

El argentino Cristian Domizzi dejó de ser el técnico principal de Águila al choque de este sábado en el cierre de la fecha que dio inicio a la segunda vuelta del torneo de liga, así le confirmó a El Gráfico su decisión de renunciar a su cargo de director técnico del equipo naranja y negro después de finalizado el partido de liga ante el Once Deportivo que sostuvo esta noche en San Miguel por la jornada 12 del Apertura 2021.



Domizzi explicó media hora antes del juego ante los ahuachapanecos que sea el resultado que obtenga ante el Once Deportivo la decisión ya estaba tomada y destacó algunas de las razones de su salida del equipo oriental.

"Me voy por creer y defender mis convicciones, mis ideas, mi criterio, la verdad es que estaba cansado de tantas cosas alrededor del equipo que lo menos que he querido es hacerle daño, si para ello debo hacerme de un lado, no hay problema, me voy", aseveró el técnico rosarino de 52 años.



Domizzi confesó además que el plantel aguilucho supo antes su decisión de dejar al equipo y que posteriormente se lo hizo saber a Alejandro González, actual vicepresidente deportivo de Águila, presente en el partido de este sábado.

"Siempre he hablado de frente en todo, así ha sido siempre en los equipos que he dirigido en mi carrera. Se los dije en la charla técnica, les dije que siempre había hablado de frente ante ellos. Nadie me replicó nada, les dije eso, que ellos al contrario, hablaban de mí a mis espaldas y que por eso, para no seguir haciendo daño a la institución, prefiero salirme del equipo a que sigan con esa postura", acotó.

El estratega argentino, quien antes del juego de liga de este sábado por la noche en el Barraza tenían números de cuatro triunfos, cinco empates y dos derrotas a manos de Municipal Limeño y Alianza, aseguró que se irá del país a finales de la próxima semana hacia su tierra natal.

"Tengo todo listo para irme, salgo hacia Buenos Aires el próximo 9 de octubre, el lunes espero estar en San Salvador para arreglar algunas cosas antes de partir. La verdad, me voy con la cabeza en alto, todo el mundo sabe lo que sucede en la interna del Águila donde el técnico que llegue, cualquiera que tome mi puesto, tendrá elmismo problema, conmigo serán ya cuatro técnicos los que han llegado y el problema siempre persistirá, siempre estará allí", aseveró.