Cristian Domizzi: "Me quedo con la rebelión del plantel"

El argentino Cristian Domizzi salió contento y a la vez satisfecho del estadio Simeón Magaña de Ahuachapán tras lidiar primero con el susto que le depara siempre el fútbol y por la garra que mostró su equipo para revertir una inminente derrota ante un Once Deportivo que le señaló sus falencias pero que no fue capaz de rematarlo.

"El primer tiempo se jugó bien con los jugadores que estuvieron, tuvimos dos oportunidades con Nico Muñoz, una más con Ventura y que no logramos concretarlas, esto es para trabajar, para mejorar, pero como les he dicho hace poco a los jugadores, me quito el sombrero ante ellos por su capacidad de rebeldía, de su capacidad de salir de la adversidad y remontar un marcador"- señaló.

Sobre la marcada diferencia física y mental que mostraron sus seleccionados dentro del campo de juego donde Jairo Henríquez y Ronald Rodríguez mostraron un juego con distinta revolución de juego, diferente y a otro nivel al resto de sus compañeros, Domizzi fue tajante en decir que "la prioridad lo tiene la Selecta, si ellos los requieren el tiempo necesario no tendré problemas en cederlos el tiempo que ellos requieren tenerlos, se lo dije a (Juan Pablo) Rodas (preparador físico de la selección) cuando nos reunimos y ahora lo hago público al profesor (Hugo) Pérez" destacó el timonel naranja y negro.

"No soy un técnico en tratar de poner excusas, los jugadores que quiera la selección los tendrá, tengo un plantel de 24 jugadores y si los necesitan mañana con gusto los cederé", recalcó.

Sobre el partido, "el pájaro" Domizzi fue crítico al decir que "en el descanso les dije las cosas que debíamos cambiar y valoré lo que hicimos bien en el primer tiempo. Al final lo pusimos hacer, me voy contento, más que por el resultado, resalto la rebeldía que mostraron los jugadores para cambiar el final del partido", indicó.