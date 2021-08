Cristian Domizzi: "Le doy valor a la rebeldía que tiene el plantel cuando va en desventaja"

Cristian Domizzi, técnico de Águila, no se fue del todo conforme con el empate a uno que obtuvo su equipo en contra de FAS el sábado por la noche en el Barraza.



Por segundo partido consecutivo, el equipo migueleño logró igualar el marcador luego de estar en desventaja con el tanto de Robert Chen a los 20 minutos.



A pesar de tener buenos pasajes de fútbol, el encuentro por momentos estuvo cortado en el medio campo con mucha pierna fuerte.



"Fue un partido trabado por momentos con buen fútbol y por otros muy disputado y cortado", dijo Domizzi



Luego de que el equipo emplumado estuviera abajo en el marcador, Lucas Ventura igualó diez minuto después para poner su primer gol del certamen.



"Es un empate que a nosotros no nos viene bien porque nosotros tenemos que ganar en nuestra cancha pero le doy valo a la rebeldía que tiene el plantel cuando va en desventaja" , comunicó el profesor.



Con el gol de Ventura, Águila se vino arriba anímicamente generando ocasiones de gol y dominando el medio campo por medio de Yan Maciel y Gerson Mayén.



"La realidad es que uno se va conforme en el sentido que dominamos gran parte del partido. No le quito mérito al campeón pero si analizamos la posesión del balón nosotros tuvimos más pero nos encontramos un adversario que se paró bien atrás", agregó el estratega sudamericano.



Con este empate, Águila no pierde en el torneo Apertura 2021 pero se está quedando en la parte baja de la tabla con solo dos unidades.