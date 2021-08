Cristian Domizzi: “Hay cosas para mejorar”

En los primeros tres partidos del torneo Apertura 2021, Águila ha empatado en las tres ocasiones. El equipo migueleño no conoce la victoria y se ubica en el séptimo lugar de la tabla, con solamente tres unidades de nueve posibles.

Según el técnico del cuadro negronaranja, Cristian Domizzi, esta serie de empates se debe a que el equipo ha tenido “partidos difíciles” con FAS y Once Deportivo, equipos que se encuentran en la cima de la tabla del certamen, y aseguró que “corregirán los errores” hechos en esos encuentros.

“Primero jugamos, como lo son todos, partidos difíciles, y dos de visitante. Uno frente al Once Deportivo, que el año pasado terminó tercero, después jugamos de local ante el campeón (FAS) y el equipo no se vio superado. El equipo tuvo volumen de juego. Claro que hay cosas preocupantes, y hay cosas para mejorar desde luego, pero uno está muy consciente de lo que venimos haciendo, de lo que se hizo y lo que se tiene que hacer”, expresó el profesor.

A pesar de haber empatado en los tres partidos, Águila logró la igualdad en diferentes circunstancias, según el timonel argentino esto se debe a lo que propone el rival según cada duelo.

¡HOY JUEGA ÁGUILA! ��



Jornada 4 #Apertura2021 @primerafutboles

�� Estadio Barraza

�� Atlético Marte ��

�� 7:00 p.m.

�� $5, $10 y $18



⚠Importante: llevar la cartilla de vacunación con las dos dosis. #VamosÁguila #NochesMágicas ⚫�� pic.twitter.com/dFB7m7FW0t — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) August 14, 2021

“En el primer partido frente al Once fue uno donde salimos muy ofensivos, creamos varias ocasiones de gol pero las fallamos, nos vamos al descanso con un marcador abajo del dos a cero y salimos a revertir la situación y lo pudimos conseguir. El segundo partido fue uno donde manejamos el dominio del balón, un primer tiempo donde el equipo tuvo altibajos, un segundo tiempo donde el equipo fue protagonista pero terminamos empatando, y ayer (ante Metapán) hubo un amplio dominio en el primer tiempo y un flojo rendimiento en el segundo tiempo”, comentó el míster.

El estratega añadió que en el próximo partido ante Marte existe la posibilidad de hacer modificaciones en la idea del juego de Águila, pero que aún están preparando el encuentro de la próxima jornada.

“Es lo que estoy evaluando y si así sucediera desde luego que los primeros que se van a enterar son los jugadores. Hay cosas que no me gustaron y si hay cosas que no me gustan uno busca soluciones. Así que tenemos tiempo para preparar el partido, cómo nos vamos a parar, cómo van a ser las modificaciones que uno puede llegar a realizar”, concluyó.