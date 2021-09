Cristian Domizzi: "En Águila no soy el villano"

Cristian Domizzi, técnico de Águila, aclaró muchas cosas que sucedieron después de la derrota ante Alianza el fin de semana anterior donde un sector de la afición naranja y negro lo responsabiliza del 2-1 en contra a falta de 15 minutos del final.

¿Qué tan mal sabor de boca le dejó la derrota ante Alianza?

Mucho, sabemos que hicimos 60 minutos buenos, que lo que habíamos trabajado durante la semana se estaba plasmando en la cancha, dominamos a un equipo con buenos jugadores, les quitamos el balón, pero por errores nuestros nos fuimos con las manos vacías al final.

Pero un sector de la afición aguilucha lo culpan por esa derrota...

A uno lo señalan responsable de eso por la salida de Lucas (Ventura) y de una mala táctica, pero de ser cierto eso no habríamos dominado al Alianza en más de 60 minutos. Lucas salió al 62, el primer gol de ellos cayó a los 75 minutos y Lucas no estaba implicado en marcar el juego aéreo, entonces no sé qué tiene que ver la salida de Lucas. La responsabilidad de marcar a Tamacas era de otro jugador, de Fredy Espinoza, pero si para mí Fredy fue de los mejores jugadores en ese partido, no por un error lo voy a sacrificar, pero entiendo que el aficionado se moleste más conmigo que por el ídolo como sucede en el caso de (Martín) Mejía-(Benji) Villalobos y eso es verdad, como el caso de (Nicolás) Muñoz, pero siempre dije que esto es de hombres y no de nombres.

¿Siente que por allí viene el enojo de la afición de Águila?

Eso es claro, no voy a negar los seis Guantes de Oro que Benji ha ganado, se lo dije claro a él, pero la realidad es que de 15 puntos con Benji solo saqué tres y con Mejía de 15 puntos saqué 13, aclaro esto porque todo el mundo me culpa de todo, como me culparon en el juego ante Jocoro donde saqué a Mayén y a Vásquez porque ellos me pidieron los cambios, hay cosas que uno las entiende, pero no es lo mismo libertad de expresión que libertad de agresión, porque muchos comentarios son agresivos y está bien, la afición puede opinar y poner lo que quiera, pero debe saber respetar y saber las razones de mis decisiones, también debo defenderme un poco, respeto a la afición pero hay que separar la opinión del insulto o la agresión.

¿Qué tanto ha hablado y trabajado con el plantel previo al juego de este sábado ante Firpo para no cometer los errores que hubo ante Alianza?

Todas las semanas trabajamos en acciones a balón parado, pero hay cosas como la técnica individual y la concentración, una la trabajás aparte, pero la otra no, me he hecho responsable que me apuré en sacar a Lucas Ventura, pero no pueden decirme que por haberlo sacado perdimos ese partido.

Al aceptar el cargo en Águila ¿sabía con lo que iba a lidiar?

Por supuesto; tenía mucha idea adonde venía, pero la afición no juega, a la afición hay que hacerla feliz, uno lee la historia del club, pero se estaba acostumbrado a jugar con nombres, pero por respeto a todos los que hicieron grande a este equipo muchos ya tiene su nombre ganado, pero acá si hay algunos que se molesten, que lo hagan, pero yo tomo las decisiones, muchos tienen sus puntos de vista y se las respeto, pero nunca voy a permitir que me la impongan, total, siempre me van a insultar, siempre habrá críticas, pero me quedo con mis principios, con mis ideas, no soy el villano de la película, en Águila he venido a trabajar, no ser el malo de todo, si piensan que la oveja negra es Domizzi, que lo digan, no puedo hacer nada para evitar eso.