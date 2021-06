Cristian Domizzi: "El objetivo es claro, queremos mejorar"

El Águila trabaja en su primera semana de pretemporada de cara al inicio del torneo Apertura 2021. El objetivo es claro en el plantel: mejorar el papel del certamen anterior.

En el timón de la nave está el argentino Cristian Domizzi, quien desde ya está implementado su filosofía de trabajo y esfuerzo para lograr los objetivos.

"El objetivo es mejorar, ahora me toca estar en un equipo que en el 2019 fue campeón, que en el 2020 perdió la final, y que en este último llegó a los cuartos de final. El objetivo es volver a estar hasta el último día (de competencia)", dijo Cristian Domizzi.

"Estamos tratando que todos entren en la misma frecuencia, en la misma base para después explotar al máximo las virtudes de cada uno, porque para llevar a cabo la idea de juego que uno pretende se necesita que estén físicamente bien", añadió Domizzi sobre el inicio de la pretemporada.

La competencia sana dentro del plantel es otra idea que Cristian Domizzi quieren fomentar. Para él no hay nadie imprescindible, por eso exige al jugador dar todo en cada entrenamiento.

"Este es un proceso nuevo, acá juegan los hombres, no los nombres, el que está bien jugará, y el que no esperará. Subimos a cinco juveniles que a mi parecer merecen ir terminando en un plantel de primera y que peleen por su lugar", añadió el estratega gaucho.

EL PLANTEL NO ESTÁ CERRADO

Según contó Cristian Domizzi, el plantel del Águila no está cerrado. No descarta salidas, ni altas. Aseguró el la última plaza de extranjero aún está en análisis.

"Había una posibilidad, pero el jugador no tuvo participación desde el 2019 y el concepto que yo tengo es que el extranjero tiene que venir a marcar diferencia, si no lo hace mejor me quedo con los nacionales y los juveniles del equipo", dijo el argentino.

#ÁguilaMayor | Penúltimo día de entrenamiento en nuestra primera semana de #Pretemporada.



Jugadores ausentes:



Ronald Rodríguez

Gerson Mayén

David Rugamas

Jairo Henríquez

Nicolás Martínez ARG (se incorpora el lunes 28 de junio)

"No descarto ninguna venida, ni ninguna salida, todo depende de lo que harán en la pretemporada, todos tienen la misma chance, es cuestión de ellos de jugar. Tenemos el ejemplo de Sergio Ramos que con 17 años, 22 títulos, y 4 Champions League y no le renovaron, no hay que dramatizar por nada, solo tenemos que buscar lo que se crea conveniente para el sistema que vamos a ocupar", agregó.