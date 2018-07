Cristian Díaz, técnico del Santa Tecla: “Nunca pensé dirigir en Centroamérica”

Lo de la tecnología en el fútbol le viene bien a Cristian Díaz, timonel argentino del Santa Tecla. Tiene claro que todas las herramientas no le van a ganar un partido, pero si le dan datos clave del rendimiento físico de sus jugadores.

Sin embargo, su historia es particular. Como jugador militó en Italia, España y Argentina y como entrenador dirigió a Independiente y Quilmes. Por eso nunca se imaginó llegar a Centroamérica, mucho menos a El Salvador. Entonces, ¿por qué decidió venir?



¿Cómo juegan los equipos dirigidos por Christian Díaz?

Yo busco que mis equipos sean protagonistas, que sepan entender la forma de comportarse en los cuatro momentos, ataque organizado, transición de defensa a ataque, defensa organizada y transición de ataque a defensa. Tratamos de trabajar todos esos aspectos de manera permanente para que cuando se tengan que hacer el equipo sepa cómo hacerlo. Pero tenemos una premisa de intentar hacer un buen juego. En definitiva, la búsqueda es salir a ganar cada uno de los juegos que tenemos por delante.

El timonel anterior del Santa Tecla, Rubén da Silva, decía que no costaba ser técnico en este equipo, porque los jugadores entendían los conceptos. ¿Comparte esto?

Bueno, yo respeto todas las opiniones, pero siempre creo que los futbolistas pueden evolucionar y se les puede brindar mayor conocimiento del juego y recursos para afrontar diferentes situaciones. Trato de no dejar nada librado al azar. Buscamos sumar herramientas para que el futbolista se mejore. Siempre nos gusta que el futbolista sea mejor de lo que es hasta hoy.

Se viene la serie contra Herediano de Costa Rica por Liga CONCACAF. ¿Hasta dónde puede ser ventaja que a ustedes les toca cerrar en casa?

Teniendo en cuenta que son 180 minutos, lo que yo entiendo de estas llaves es que deben quedar abiertas. Abierta es una victoria, empate o una derrota por el mínimo margen posible. Luego de local, tenemos que buscar la posibilidad de cerrar la serie. Nada es garantía de nada, pero la premisa es esa, que la llave quede abierta.

¿Qué partido le veremos hacer a su equipo en esa visita a Heredia?

Primero tenemos el juego contra Audaz por el inicio del torneo local. Tenemos que empezar con paso firme, para luego llegar al juego contra Herediano con una buena forma física y táctica. Veremos las virtudes y defectos del Herediano para, a partir de ahí, planificar el partido.



Siempre gusta de mostrar videos a los jugadores sobre partidos anteriores. Confía mucho en la parte tecnológica...

Lo uso porque creo mucho en la imagen. Creo en lo que uno puede o no ver desde el campo de juego. Ya sea lo bueno o lo que se debe corregir, siempre está bueno revisarlo. Si es bueno, hay que seguir potenciándolo.

También usa GPS con cada uno de los jugadores...

Primero, los GPS no ganan ni pierden partidos, no dan un pase bien, ni tiran un centro. Pero sí nos ayudan a tener la información del trabajo que los jugadores realizan. Nos permite trabajar las cargas de los entrenamientos sin problemas. También hay una cámara biotérmica que el club compró antes de que llegáramos y la estamos usando también. Esas son herramientas que sería un error no aprovecharlas. Insisto, no te van a ganar un partido, pero sí te ayudan a tomar mejores decisiones

¿A qué se ha comprometido como técnico del Santa Tecla?

Mi compromiso es oferecer un profesionalismo de 24 horas. Trabajo para y por la institución que me contrató. El deseo es poder continuar por la senda de crecimiento que el club viene teniendo. El grupo acogió a las nuevas piezas. Este se seguirá convirtiendo en un buen grupo con el paso de los meses.

¿Por qué venir a dirigir a El Salvador?

Yo tuve un paso por Quilmes hace un tiempo, donde la dirigencia no se portó bien. Eso me hizo quedar sin trabajo. Soy una persona que ama mucho su profesión. Si bien extraño a mi familia, no tengo problemas en emigrar. Lo hice en Chile y Perú. Surgió esta posibilidad y yo estaba sin trabajo. Vi que era un club serio por las referencias que tenía.

Así como el club buscó referencias mías, yo hice lo mismo de mi lado, para saber dónde venía. Nunca había pensado venir a trabajar a Centroamérica porque no estaba en mi cabeza. Yo me imaginaba en trabajos en Argentina, Paraguay, Colombia, Chile o Uruguay. Este país nos ha abierto las puertas de par en par.