Cristian Camilo Gómez: "Mi objetivo es volver a la primera división y mantenerme"

Cristian Camilo Gómez es un delantero colombiano de 27 años que llegó al fútbol salvadoreño en el año 2013 y que tras debutar en la liga mayor en el Apertura 2019 con el Independiente de San Vicente, volvió a la segunda división para disputar el pasado Clausura 2020 con el Ilopaneco.

Tras siete años en el balompié salvadoreño, asegura que le gustaría volver a la liga mayor, pero dice que su aspiración pierde fuerza porque no tiene un representante que gestione su llegada a algún equipo del circuito mayor.

Terminó contrato con el Ilopaneco de la segunda división y confía en el futuro, volver a la primera división. Jugó 20 partidos con el Independiente en el Apertura 2019 y marcó cuatro goles.

Explicó que “no tengo equipo, no hemos llegado a un acuerdo con el Ilopaneco, ellos dicen que cuentan conmigo si juegan el próximo torneo”.

Gómez llegó en el año 2013 para jugar con el Once Municipal, pero no entró en los planes y partió al Chalatenango de la segunda división. El año 2014 jugó con el Aspirante de la liga de plata, viajó a Colombia y volvió a El Salvador para jugar con el Once Municipal, en el año 2015 y luego con el Atlético Marte.

En el año 2018 jugó con el Ilopaneco de la segunda división en el Apertura 2019, jugó con el Independiente de la liga mayor. “Quiero volver a la primera división y mantenerme por mucho tiempo. (Pero) mi trayectoria no da para mantenerme ahí, aquí puedes ser un buen jugador, la gente te dice que te distingues, que te aprecian, pero las personas como directivos y entrenadores buscan su interés”.

Aclaró que “en el Independiente me dijeron que continuaría (para el Clausura 2020) y por eso no fui a Colombia (fin de año) porque me dijeron que iniciaríamos la pretemporada el 15 de diciembre. Dejamos de recibir dinero, no nos pagaban, son cosas que aquí ocurren, nunca nos pusimos como el jugador de aquí (salvadoreño) que se pone bravo y que deja de entrenar, nosotros siempre cumplimos con nuestro trabajo, en algún momento nos cumplirían (pagos). El entrenador Omar Sevilla trajo a dos jugadores más y él pidió a la directiva que confiaran en él”.

Sostuvo que “(Sevilla) me dijo que contaba conmigo, pero luego, que la directiva decidió entre Eduardo Rodríguez (colombiano) y yo, por eso no seguí. Me tocó buscar equipo en la segunda división porque en la primera ya no daban chance. Es complicado porque no tengo representante, por eso se dificulta. Con representante, uno pesa en los equipos”.

El fútbol se canceló, pasaron más de cinco meses sin recibir salario, dice que la directiva del Ilopaneco asume los gastos de su habitación, pero que la comida le toca comprarla y que en otras ocasiones, los vecinos le brindan una mano amiga con alimentos.

“Gracias a Dios, soy conocido por personas de buen corazón que me han ayudado mucho, han estado pendientes de mí. Me han colaborado con alimentación, me llegó una ayuda de la Embajada de Colombia, siempre hay vecinos pendientes de que si ya comí o no. Vivo en Ilopango, el equipo me dio la casa y servicios, la alimentación corre por mi cuenta, siempre fue así, pero con salarios”.

Sobre el fútbol salvadoreño, comentó que “cuesta adaptarse, en Colombia se dice que venir a El Salvador es de venir y agarrar, pero no, ya aquí cambian las cosas. En la medida que pasaron los partidos, me di cuenta que pesa”.