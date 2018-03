Cristian Álvarez, técnico del FAS: “Esperaba más de mi equipo en casa”

Cristian Álvarez es siempre franco y directo, como lo era de jugador. Por eso admitió que su equipo no ha jugado cómodo en casa por la presión ejercida por la hinchada tigrilla y reconoció que, a diferencia de otros torneos, es mejor ir callados que con bombo y platillos.Pues, nuestro análisis va apegado a lo planificado. Estamos satisfechos, mas no conformes. Queremos quedar ubicados en la mejor posición en esta fase. Queremos ubicarnos en segundo lugar. Llegar al primer lugar ya es complicado por la diferencia que nos sacó Alianza. Vamos a pelear por el segundo lugar y ahí vamos a estar más o menos conformes.Nos había costado antes, porque siempre nos encontrábamos con goles en contra en los primeros minutos. Contra Firpo, el sábado, fue diferente, pero se volvió a la tónica. Habíamos sido sólidos en defensa y tenemos que buscar un equilibrio para que en casa también suceda lo mismo. Hay que sacarle provecho a la localía. Todo eso pasa por lo sicológico, hay que creérsela.Sí, esperaba más. Hay diferentes circunstancias que hacen que el equipo no saque el resultado como quisiera. Una de esas es la presión que la gente ejerce cuando jugamos en Santa Ana. Te llenás de presión y eso te juega en contra. Además, cuando viene un equipo que se tira atrás es muy difícil riomper esos cerrojos. Creo que eso influye para que no estemos conforme con los resultados que hemos obtenido en casa.Sí. Lo que pasa es que, dentro de lo que uno planifica, siempre está sobresaliendo uno y otro. Al final, en defensa creo que todos los jugadores han sido fundametales para estar como estamos en este momento.Ha quedado atrás ese tema. Vamos callados, porque no nos gusta hacer mucho escándalo. No ha habido atrasos (salariales). Ese ha sido un buen síntoma. Esta semana nos pagan el mes que terminó. Hemos ido al día. Pero la clave es el trabajo del día a día. Hay conceptos futbolísticos que hemos tratado de inculcar. Esa ha sido la clave para estar clasificados en este momento. Pero aún debemos trabajar más.Eso es lo que esperamos, que nos alcance. Creemos que lo podemos lograr con base al trabajo. Nos queda esperar un traspié de Santa Tecla, porque si Tecla hace su labor, ahí nos vamos a quedar relegados al tercer puesto por diferencia de goles. Dependemos de nosotros mismos. Posiblemente el Santa Tecla nos sobrepase por diferencia de goles. Pero nosotros vamos a estar al pie de la letra por los nueve puntos que nos hacen falta por disputar.