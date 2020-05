Cristian Álvarez: Buses y carwash 

Cristian Álvarez, exjugador y exentrenador del FAS, trata de sacar provecho a la situación de la cuarentena que vive el país aunque reconoce que han llegado momentos difíciles.

Hace unos meses inauguró una venta de repuestos y multiservicios en Santa Ana el cual ha tenido que hacer algunos ajustes para adaptarse a la pandemia. Además, tiene su línea de buses en el que ha tenido que adecuar las unidades a un sistema de desinfección al igual que los motoristas para que puedan hacer todo lo que ha pedido el Gobierno.

En el multiservicios, llamado Los Pits, tiene un carwash, venta de llantas y cambios de aceites así como mecánicas rápidas. Tiene aproximadamente un año y medio de tenerlo y se está ubicado en la calle del Bypass a Metapán antes de llegar a la Universidad Católica de El Salvador.

Debido a la cuarentena, el carwash está cerrado, mientras que los otros servicios se mantiene con venta de repuestos y llantas a domicilio. "Hay gente que aún está circulando y nos pedían por Internet, solo por pedidos hacemos las entregas. Aparte de esto, la actividad es escasa", señaló.

"Desde un inicio de la cuarentena preferí no salir de la casa. Desde acá trato de coordinar los negocios. Trato de disfrutar a mi familia y resguardando la salud. De hecho, también he vuelto a hacer ejercicio, es como una pretemporada que estoy haciendo", dijo.

" El Samurái " reconoce que a estas alturas hay pérdidas, sobre todo en el transporte público. Esto debido a que primeramente se pusieron las restricciones de un pasajero por asiento y luego la suspensión definitiva del servicio solamente para los trabajadores de salud.

"En el transporte tenemos déficit porque trabajamos con pocos pasajeros con un máximo de 30 personas por unidad. Hay que pagar al personal, el mantenimiento de la unidad y en este mes no nos darán la compensación que da el Gobierno, entonces vemos pérdida. Sin embargo, al hacer la valoración final, es necesario para que las personas tengan transporte aunque para nosotros nos complique un poco ", señaló.

Los empleados han estado laborando "porque se está dando un servicio gratuito al personal de salud " por lo cual han tenido que darles salarios. Agregó que también han aportado a sus empleados "porque muchos no tuvieron la compensación económica de los $300 ni la canasta de víveres, por lo que hicimos un esfuerzo para ayudarles".

Sin embargo, confía en que cuando se vayan levantando las medidas de restricción las cosas puedan normalizarse. "Hablamos constantemente con los empleados y están al tanto de lo que pasa. Saben que cuando esto pase estaremos con todo", dijo.

LA BASES MENORES

Álvarez sacó sus cursos de entrenador y en el 2016 fue el encargado de las fuerzas básicas del FAS, coordinando todos los niveles hasta la categoría de reservas. Dejó el cargo dos años después y dijo que no está interesado en retomar un rol similar.

"Hay cosas que no me gustaron alrededor del equipo. Siento que no se le dio el valor a las canteras del equipo. Si te fijas, de los debutantes en el equipo mayor de los últimos años no hay santanecos y había posibilidad de formarlos. Desde el 2009 que inició el proyecto de la cantera llegaron chicos de cinco y seis años y a esta fecha deberían tener 17 y 19 años. Debería verse los frutos pero no se dio", dijo.

Lo que le molestó al exvolante es que "se despreció el talento que había en el equipo porque llegaron de otras escuelas de San Salvador para tomar un cupo en el equipo". Posteriormente le ofrecieron dirigir la categoría sub17 y mantenerse siempre en coordinación con las menores, pero dijo no.

"Preferí dedicarme de lleno a mis negocios. Salieron oportunidades incluso para dirigir en primera división, pero aún no es el momento debido a los proyectos", expuso.

El "Samurái" siempre está al pendiente del equipo tigrillo. "Ahora se ve que la directiva hace el esfuerzo de pagar buenos fichajes cuando antes lo no hacía. Está bien porque para ser campeón hay que invertir", destacó.

Cristian Álvarez tuvo una amplia trayectoria en primera división donde jugó en Dragón y el FAS. En total disputó 448 partidos en liga mayor, anotó 19 goles y sumó siete títulos y nueve subcampeonatos.