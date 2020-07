Cristian Aguilar: "Pensé que no volvería ser el mismo"

Cristian Aguilar tuvo su segunda oportunidad en el fútbol de primera división con apenas 19 años de edad en las filas de Isidro Metapán bajo la dirección del técnico Víctor Coreas.



El juvenil que se desempeña de volante izquierdo disputó los últimos tres partidos del torneo Clausura 2020 con el primer equipo y deslumbró a propios y extraños, entre ellos, el DT Víctor Coreas, cuando le metió un gol de alta factura al Once Deportivo.



"Todo fue gracias a Dios y a mis compañeros que me dieron la confianza y cómo explicarlo, es una alegría inmensa y que más anotar con el equipo de mis amores", dijo el jugador de Metapán, Cristian Aguilar.



No obstante, antes de este reencuentro en el fútbol de máximo nivel nacional, Cristian Aguilar ya había debutado en el 2016 bajo la dirección de Edwin Portillo cuando apenas tenía 16 años; pero a los 17 sufrió una lesión de ligamento cruzado, lo cual lo marginó de las cancha por más de un año.



Ahora, el futbolista originario del cantón Llano las Flores en Metapán tuvo una segunda oportunidad y asegura que volvió a la vida cuando jugó nuevamente en primera división.



"Hasta el torneo pasado gracias a Dios se me dio la oportunidad otra vez, todo es gracias a Dios, después de una lesión (lesión de ligamento cruzado) volver a jugar y más en el primer equipo es un logro muy importante", expresó el jugador calero.



Chicle, como es conocido en la ciudad fronteriza, reafirma que haber disputado tres partidos con Metapán significa un gran paso en su carrera y en sus aspiraciones profesionales.



"Yo pensaba que ya no sería el mismo, pero gracias a la ayuda de Dios y mis padres me salió una segunda oportunidad; la verdad esto es un nuevo paso, porque gracias a eso me gané la confianza de el profesor (Víctor Coreas). Todo salió muy bien, mejor de lo que esperaba en este clausura 2020".





EXPECTATIVAS PARA EL APERTURA 2020

Luego de la cancelación del torneo en marzo del 2020, el jugador Cristian Aguilar, además de sus entrenos, se dedicó a ayudarle a su familia en la agricultura mientras espera el inicio del torneo Apertura 2020. Aguilar ya tiene firme sus objetivos de cara al torneo que según la primera división empezará el 5 de septiembre.



"Mis expectativas son acumular más minutos en primera y porque no también acumular más goles y dar mi máximo para este apertura 2020", concluyó Aguilar.