Cristiam Reyes dejó su sueño del fútbol para triunfar en el mundo de las finanzas

El unionense Cristiam Armando Reyes, ex zaguero central de Atlético Balboa y Alianza en la década anterior debió intercambiar por fuerza su sueño de consolidarse en el fútbol nacional por la protección financiera de su familia al retirarse del fútbol con apenas 27 años y buscar un empleo formal lejos de las cancha de fútbol donde bregó por espacio de una década.

"Fue complicado tomar la decisión de retirarme en el 2013 del fútbol a los 27 años por la situación económica que se vivía en el Atlético Balboa, la deuda salarial con el plantel y cuerpo técnico era complicada más porque uno ya tenía compromisos con familia y por eso debí romper mi sueño de ser futbolista profesional y pensar más en la seguridad de mi familia", explicó el ex defensor central unionense quien sumó 67 partidos de liga en los ocho años en que militó en primera división.

Reyes Cruz desea hacer público su testimonio de vida para demostrar a la juventud actual que el fútbol como la vida misma deja valladares difíciles de esquivar y que pese a que muchas veces se debe de renunciar a sus sueños eso no implica que se debe dar por vencido para buscar sus ideales.

"Debí buscar trabajo fuera del fútbol, fue difícil pero tuve la oportunidad de hacerlo en una financiera de acá en La Unión donde desempeñé desde el 2014 el puesto como cobrador y de allí ascendí hasta llegar al puesto de gerente de créditos y cobros de esta importante financiera que existe en el país en este año", afirmó Reyes con orgullo.

El ex jugador del Atlético Balboa y Alianza en primera división explicó las etapas que debió superar hasta alcanzar la estabilidad económica personal y de su familia la cual creció con el tiempo lejos de un balón de fútbol.

"Dentro de la financiera pasé muchas cosas complicadas porque debí cobrarles a personas que conocí como futbolista y que me vieran cobrando sus deudas en verdad fue complicado porque se me unieron muchos sentimientos ya que muchos no conocían ese perfil que tenía pero aunque recibí algunos reclamos de amigos que esquivaban lo que debía hacer al tocarme temas de fútbol reaccionaba" aseguró el ex futbolista de 34 años.

Cristiam Reyes admite que "gracias a Dios la gente de La Unión me ha tratado bien en mi nuevo trabajo, nunca recibí alguna ofensa o maltrato verbal o físico por cumplir con mi labor y lo que me llamó la atención de mi nuevo y trabajo es que la empresa en que laboro involucraron mucho a mi familia, recibí capacitaciones que me ayudaron para crecer en mis labores", indicó.

El ex deportista de origen unionense explicó que "tengo a mi cargo a un total de 10 personas dentro de la gerencia en la financiera donde veo todas las líneas de cobro y de recuperación de préstamos en mora, es un trabajo difícil porque debes tratar con cada caso particular de personas y cada una tiene un mundo aparte en que hay que lidiar y entender", acotó el ex futbolista quien reside en la cabecera departamental de La Unión.

"Vivo en La Unión desde que nací junto a mi familia, mi esposa Iris Marina Portillo de Reyes y mis cuatro hijos, Christopher de 13, Nicolle de 10 años, Mattew de seis y James de tres años", destacó.

SUS ORÍGENES

Cristiam Reyes debutó en liga mayor el 17 de abril del 2005 en el marco de la jornada 12 del torneo Clausura ante el FAS en el estadio Marcelino Imbers en La Unión, partido que los orientales perdieron por 1-2 y fue parte de una generación de jugadores reservistas en el Atlético Balboa que potenció al equipo en el primer lustro del nuevo siglo para llevarlo a disputar ante FAS a su primera final la cual perdió en penales.

"Comencé mi carrera profesional en el Atlético Balboa a los 17 años, antes me formé en la Escuela de Fútbol llamada Breke's de La Unión que jugó después en la tercera división donde jugué ya con el nombre de Villalta-Breke's", explicó el ex defensor central que hizo pareja con Armando "Pepe" Mercado, ícono del equipo churriero desde que alcanzó el ascenso a primera división en el 2000.

"En Atlético Balboa estuve hasta el 2009 ya que luego pasé al Alianza hasta el 2011 y de allí jugué en el Pasaquina en segunda división (2012) hasta llegar a jugar al Ciclón del Golfo en el 2013 siempre en segunda división donde decidí retirarme porque era insostenible el tema de la deuda económica."

Cristiam Reyes reconoce que tuvo muchos mentores en su carrera de futbolista profesional donde agradece a cada uno de ellos sus consejos y enseñanzas pero hubo dos que definitivamente lo marcaron de por vida.

"Mi mejor técnico en el fútbol fue sin duda el argentino Roberto Gamarra y el serbio Milos Miljanic en Alianza donde aprendí ser ordenado y por hacer cumplir mi sueño de jugar con el equipo más grande del país", admitió.

"Con Gamarra aprendí a nunca desmayar, a ser leal en tus labores y a nunca rendirme. Cada uno de los técnicos que tuve en el fútbol me dejaron enseñanzas que he puesto en práctica en la vida y en mi trabajo", aseveró.

Fueron ocho largos años de jugar en el fútbol profesional por donde pasaron muchas figuras nacionales como extranjeras pero Reyes guarda en un lugar la amistad que mantiene con el atacante Nelson Reyes.

"En la cancha mi mejor compañero y amigo fue sin duda Nelson Reyes, con el zurdito tuvimos infinidad de aventuras dentro y fuera del Balboa, empezamos en la misma academia de fútbol (Academia Brekes) y fuimos convocados siempre juntos en las selecciones menores antes de llegar al primer equipo de Balboa", recordó el ex jugador quien confesó lo que más extraña del fútbol.

"Lo que más extraño del fútbol es entrar a la cancha y escuchar los gritos de apoyo de los aficionados, era algo especial entra a la cancha del Imbers a calentar primero y luego el recibimiento que te daban tanto en el Balboa como en el Cuscatlán con la Ultra Blanca apoyándote siempre, son cosas que en verdad extraño mucho pero no me arrepiento el haber tomado esta decisión ya que si es cierto rompí un sueño abrí otro mejor como tener a mi familia feliz, con seguridad familiar y el haber cambiado mucho mi manera de conducirme en la vida.", dijo.