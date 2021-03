Cristiam Álvarez: "Los tiempos han cambiado y algún incentivo debe haber"

Cristiam Álvarez, ex seleccionado nacional, opinó sobre la no continuidad de seis jugadores del Alianza del proceso de selección nacional a una semana del partido contra Granada en el comienzo de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022 por no lograr acuerdo con la FESFUT en el tema de bonos y premios como seleccionados.

Henry Romero, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez y Rodolfo Zelaya fueron los jugadores mencionados por De los Cobos que fueron descartados del listado definitivo de la azul.

"Según la propuesta estaban solicitando bonos por partidos jugados y un premio por pasar a la hexagonal. Pedían 3.000 dólares por partido, 400,000 por pasar a la octagonal y 1.500 por ser convocados y 1.000 dólares por perder", comentó Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT.

Álvarez planteó que debe haber negociación y ser condescendientes ambas partes.

"Me pasó una situación similar respecto a los dirigentes deportivos, junto con Carlos de los Cobos como entrenador, con De los Cobos uno no se sentía respaldado porque él siempre iba a estar del lado nunca del jugador sino de la junta directiva", dijo el ex futbolista que también militó en FAS.

Cristiam recordó que él también pidió no ser convocado a selección pero fue por malestar con las condiciones de viaje y hospedaje para los seleccionados.

"Nosotros peleabamos mejores condiciones de viaje, no pedíamos incentivos económicos, por lo menos que nos hicieran viajar bien, descansar bien y ese fue un tema que me llevó a mí a desistir de la selección nacional y a pedir que no me volvieran a convocar", explicó el Samurai Álvarez.

El caso mencionado por Cristiam fue en el 2006 durante el partido de El Salvador contra Bolivia en La Paz que terminó con goleada del combinado suramericano por 5-1.

"Nos mandaron a hacer 14 horas de viaje cuando algunos dirigentes y medios de comunicación viajaron directo, entonces el malestar era que nosostros que jugamos, nos ganaron, nos criticaron y llegamos a La Paz, la ciudad con mayor altura, con 14 horas de viaje", expresó

"En el caso de los premios uno tiene que ser condescendiente, los tiempos han cambiado y algún incentivo debe haber para llegar a selección nacional, jugar en selección nacional porque si no no tendría caso", comentó el ex jugador.

"En mi opinión el jugador merece un incentivo, hay que negociarlo, hay que sentarse y ser condescendiente ambas partes y el cuerpo técnico también tiene que estar asumiendo una responsabilidad de mediador para que el jugador esté a gusto, cumpliendo y de esa forma poderle exigir", agregó Álvarez.