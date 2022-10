Crisis de resultados en FAS: la racha que pone en duda el poderío santaneco

El FAS tiene una sequía de victorias luego de acumular su quinto partido sin sumar de tres en el revés entre semana ante el Isidro Metapán. Los santanecos pasaron de liderar el grupo B en las primeras dos jornadas a estar en la cuarta posición y con el boleto comprometido.

Los santanecos no ganan desde el 22 de septiembre cuando superaron por 1-0 al Once Deportivo en la segunda jornada. Desde entonces acumulan tres empates (ante el Metapán, Marte y Santa Tecla) y dos derrotas (Alianza y Metapán). Acumulan ocho puntos y están solo por arriba de los ahuachapanecos (5 puntos) y los tecleños (4 puntos).

De ahí la importancia de ganar este fin de semana al Tanque Fronterizo cuando faltan tres partidos para cerrar la fase de grupos. De momento, solamente el Alianza tiene el boleto a los cuartos de final mientras que el resto aún tiene posibilidades de acceder a la siguiente instancia.

"Creo que estamos quedando a deber nosotros. He dicho que no estamos haciendo las cosas suficientes para sacar los resultados y tenemos que dar el extra para terminar de ganarlo. Hay tiempo todavía para reponerse y ver qué es lo que se puede hacer", mencionó el defensor y capitán de los tigrillos, Rudy Clavel, tras la derrota ante los caleros este miércoles en casa.

Recientemente, los santanecos han pasado por baches que les han complicado en su accionar en el torneo. En el pasado Clausura 2022 también fueron irregulares. Entre las jornadas 15 y 18 pasaron cuatro partidos sin ganar en el que acumularon tres empates (Santa Tecla, Limeño y Marte) y una derrota (Alianza).

En toda esa segunda vuelta solo registraron tres victorias y terminaron en la quinta posición. En cuartos de final se enfrentaron al Platense que los dejó en el camino.

"Sabemos que esta situación nosotros la podemos revertir. Vienen partidos difíciles pero el FAS siempre tiene que estar en la pelea por los primeros lugares", dijo esta semana el defensor Roberto Domínguez.

El FAS visitará al Once Deportivo este fin de semana en un campo que no ha sido un viaje de rosas para los tigrillos recientemente. No obstante, es de suma urgencia sumar de tres y dentro de las complicaciones que han tenido está la de no contar con su armada foránea. De los cuatro extranjeros solamente el mexicano Luis "el Quick" Mendoza es el que ha visto más actividad. Santiago Carrera y Camilo Salazar no juegan desde la primera vuelta y Yilmar Filigrana ha contado con algunos minutos.