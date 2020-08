Crisis azulgrana en la mesa

El tema principal fue el Barcelona. Y como no luego de la serie de malas decisiones que tienen ahora al equipo en una de sus peores crisis en los últimos años. Sin un rumbo claro y con la obligación de cambiarle la cara al futuro.



Pero las cosas se ven complejas. Durante el programa los panelistas hablaron con Josep Capdevila, jefe de redacción del diario Sport de Barcelona. Cuando el tema iba por la situación actual del equipo, fue oficial en plena plática telefónica la decisión de los azulgrana de destituir a Quique Setién y llamar a elecciones hasta marzo de 2021.



Capdevilla dio esta noticia en directo y analizó la gestión del Barcelona. "Se confirma que las elecciones serán a partir del 15 de marzo de 2021. La junta también confirma la baja de Quique Setién y que el entrenador nuevo será presentado en los próximos días".



El periodista catalán agregó que al hablar de bajas hay que entender que por delante está una de las plantillas más caras del mundo. "Todo dependerá de las ofertas que puedan llegar por los jugadores. Tienen fichas extraordinarias y no hay muchos clubes en el mundo que puedan pagar esas fichas".



"El Barcelona ha tenido que invertir mucho dinero en jugadores que en la misma casa pudieron haberlos obtenido", agregó Josep, quién además habló de la situación de Lionel Messi, que estaría dispuesto a abandonar el club.



Dijo que "el Barcelona filtró a la prensa que era mentira que Messi quería irse esta misma temporada. Leo está molesto con la situación y cada año que pasa para él es más difícil conseguir títulos. Está enfadado por las decisiones de la directiva".



"Messi tiene una cláusula de 700 millones pero si el jugador quiere irse realmente, lo hará a un club que pague entre 200 y 300 millones. Hay que decir que las últimas actuaciones devaloran el precio de los jugadores", agregó.



CULMINACIÓN CATASTRÓFICA

Y es que aunque la crisis ya se veía venir, el partido del viernes contra el Bayern Múnich fue el que activó la hecatombe. Rodrigo Arias consideró que el equipo azulgrana no supo responder y no murió peleando, como parecía que sería con el 4-2.



"El sexto, séptimo y octavo es una gota. Esos jugadores van a tener pesadillas el resto de su vida", dijo Arias, agregando que "la jugada de Davies a Semedo refleja el estado depresivo del Barcelona. Se deshizo de él; fue como un gol de bachillerato contra el kinder".



Josep comentó que "Hay problemas económicos. Es necesaria una renovación porque el Barcelona jugó el otro día con el equipo con mayor edad de los últimos años. El problema es de dónde sacas el dinero para poder hacerlo".



En general, en esta Liga de Campeones, los equipos han pagado caros sus errores y no fue solo el Barcelona. Le ocurrió al Atlético de Madrid y también al Manchester City. Sobre este último, Cristian Villalta mencionó que "el City se habrá equivocado en el partido cuatro veces y le ganan 3-1. Ya uno dice que un equipo como el Lyon tiene algo".



INVITADO

Desde Bolivia, los panelistas charlaron con el defensor central Roberto Domínguez, que se prepara con su equipo el Bolívar para disputar el mes próximo la Copa Libertadores. El rival será el Palmeiras brasileño.



El defensor consideró que la selección siempre será prioridad. "Independiente de las decisiones, que no es culpa mía o de los jugadores, hay que jugar y estar en la convocatoria", dijo.



Sobre el nuevo formato de la eliminatoria, dijo que "me tomó por sorpresa la decisión de la Concacaf después de que eran seis para la hexagonal, independientemente si estuviéramos nosotros o no".