“Creo que la FESFUT ni sabe que juego fuera del país”

Josué Odir Flores es volante del Cobán Imperial de Guatemala. Tanto en la cancha, como fuera de ella, va de frente y habló con EL GRÁFICO sobre el actual momento de su carrera y de la selección salvadoreña, en la cual no es tomado en cuenta.

El domingo jugará en la fase de cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala y ansía conseguir su segundo título este año, después del que consiguió con Guastatoya.



Hay tres salvadoreños en el fútbol guatemalteco: Jaime Alas, Alexánder Larín y usted ¿qué opina de ser el único que podra jugar instancias decisivas?

Larín no lo hara por lesión. Lo de Jaime es lamentable, porque es uno de los jugadores que más sobresale en Municipal y lastimosamente no pudo conseguir la clasificación. Lo de Larín también es lamentable, porque su equipo, Comunicaciones, está en estas instancias pero él está lesionado.

Yo me hice unos exámenes y ya tengo el alta para jugar el juego de vuelta de cuartos, este domingo, ante Malacateco. Me siento bendecido por Dios por estar en esta instancia de nuevo. Así que hay que disfrutarla y espero que nos vaya bien .

¿Sigue habiendo diferencias notables entre el fútbol chapín y el salvadoreño?

Pues la más notable para mí sigue siendo la del terreno de juego. Son mejores que los nuestros. Además, acá no solo dos o tres equipos son los que hacen diferencia en el ámbito dirigencial. La mayoría de equipos están bien, están al día. Entonces, el jugador está más tranquilo. En El Salvador son los mismos equipos de los últimos años los que están haciendo bien las cosas. Estamos hablando de Alianza y Santa Tecla. He leído cosas que son lamentables, lo de Audaz y Firpo (falta de pago de salarios). Son cosas que no deben pasar.

Se mantiene con perfil bajo en el fútbol chapín, ¿Es decisión suya?

No me gusta hablar tanto en redes sociales No soy de ese tipo de personas. He tenido la bendición de que en la mayoría de lugares que he estado dejé huella. Me ha ido bien. Yo he criticado a jugadores en redes sociales que se quieren ganar a la afición, a los directivos, con mensajes en internet y no se logra nada. Esa es mi forma de ser. No sé si estoy equivocado o no. Hasta el momento me ha dado resultado y espero seguir así.

Hablemos de la selección nacional. Pese a salir campeón en el torneo anterior en Guatemala y ahora ir a cuartos de final, ¿nunca le hablaron de parte de la FESFUT para que estuviera pendiente de algún llamado a la selección?

Yo creo que ni saben que sigo siendo legionario. Nadie me ha llamado. No sé si será porque cuando estuve dije cosas tal cual eran. Ernesto Góchez me conoce y los directivos que se quedaron en la FESFUT me conocen. Veo los partidos y hay jugadores que militan en (equipos) universitarios y han sido convocados. La verdad, está bien si se ve bien la selección. Pero no es justo que por malas decisiones estemos quedando mal.

Carlos De los Cobos, seleccionador mayor, lo hizo debutar en FAS en 2006. ¿Tampoco le ha hablado el timonel mexicano?

Es que una vez escuché en una entrevista que no se llamaba a Rodolfo Zelaya por la edad. Escuché algo así, que él andaba llamando jugadores más jóvenes. Tampoco llaman a Zelaya, que tiene 30 años y es campeón goleador. Capaz por ahí viene la cosa. Les deseo lo mejor. Ojalá que se clasifiquen a Copa Oro, porque El Salvador ha estado en las últimas Copas Oro. Espero que ahora también lo logren.