Craig Forrest: "Veo a El Salvador clasificado en el futuro"

Craig Forrest, ex portero de la selección de Canadá, compartió en el Güiri Güiri al Aire algunos de sus recuerdos cuando jugó ante El Salvador en el estadio Cuscatlán y analizó el crecimiento futbolístico del combinado norteamericano que marcha líder de la octagonal.

¿Cómo explicas el regreso de Canadá al primer plano del fútbol eliminatorio de CONCACAF? Fue la primera pregunta para el ex seleccionado canadiense.

"En el fútbol canadiense veo un actor común al señor Víctor Montagliani, presidente de CONCACAF que también ha sido un alto dirigente de Canadá y lo que ha hecho es invertir en lo profesionalización del fútbol, abrir más oportunidades para el fogueo y la oportunidad de muchos países pequeños que tendrán la oportunidad de acercarse a la Copa del Mundo. En el caso de Canadá ha habido un largo camino hasta profesionalizar el fútbol", comentó a la mesa más redonda.

Óscar Guerra le consultó a Forrest sobre su experiencia en partidos contra El Salvador.

"Ver el estadio Cuscatlán lleno era una de las mejores atmósferas que he sentido y no tuve problemas con las cosas que me tiraban desde la grada. Por otro lado, las expectativas de El Salvador siempre han sido muy grandes, quizás las que yo tenía no se han cumplido por algunos temas dirigenciales. No creo que para esta eliminatoria El Salvador esté listo, pero si lo veo clasificado en el futuro", explicó.

Otro tema que fue motivo de conversación fue el despunte de la actual selección de Canadá.

"Se ha aprovechado a una generación de jugadores, muy buenos y que juegan en ligas importantes como Alphonso Davies, Tajon Buchanan y otros que juegan en Europa para tener un equipo muy buen nivel y que también tiene una mentalidad ganadora. Es un equipo que está acostumbrado a ganar y por eso es que tiene una gran fortaleza", comentó.