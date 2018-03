Coutinho “obliga” al Liverpool a negociar con el Barcelona

El Liverpool cerró hoy la puerta al brasileño Philippe Coutinho, pretendido por el Barcelona, y el futbolista solicitó al club que le permita salir.Los dueños del conjunto inglés emitieron un comunicado anunciando que rechazarán cualquier oferta por el talentoso mediapunta de 25 años."Nos gustaría ofrecer claramente nuestra posición sobre un posible traspaso de Philippe Coutinho. La decisión definitiva del club es que ninguna oferta por Philippe será considerada y que él seguirá siendo miembro del Liverpool cuando se cierre el periodo de fichajes", manifestó el club en una breve nota.El brasileño lleva días señalado en la prensa como uno de los favoritos del Barcelona para invertir los 222 millones de euros (262 millones de dólares) recibidos tras la polémica salida de su compatriota Neymar al Paris Saint-Germain.Con este anuncio, el Liverpool pretende acabar con cualquier posibilidad de que una de sus estrellas termine en el equipo azulgrana, como antes le ocurrió con el uruguayo Luis Suárez o el argentino Javier Mascherano.Sin embargo, según aseguró la cadena Sky Sports, el futbolista había solicitado al club el llamado "transfer request", una petición de traspaso formal. Otros medios aseguran que el Liverpool lo desmintió.El entrenador de los "reds", el alemán Jürgen Klopp, aseguró en varias ocasiones en el pasado que Coutinho no está en venta.Esta "solicitud de traspaso" presentada por Coutinho a su equipo es para quedar libre.Según Sky Sports, el centrocampista ha tomado esa medida de fuerza después de que los dueños del Liverpool, "Fenway Sports Group" (FSG), anunciaran hoy que no aceptarán ofertas por el internacional brasileño, de 25 años.La dirección del club inglés también ha indicado que no ha recibido por parte de su jugador la petición oficial de salida que le libere de su actual contrato, que renovaron ambas partes el pasado enero para extenderlo durante cinco temporadas y media más, señaló Sky Sports.Asimismo, la cadena aseguró que el FC Barcelona ha presentado en los últimos días dos ofertas de compra por Coutinho y mientras la última rondaría los 90 millones de libras (99,22 millones de euros), el club español podría llegar hasta los 110 millones de libras (121 millones de euros.Coutinho llegó a Anfield procedente del Inter de Milán en 2013 por 8,5 millones de libras (9,37 millones de euros) y su nuevo contrato no incluye cláusula de rescisión.El centrocampista, con 14 goles en todas las competiciones, fue el máximo anotador del equipo la temporada pasada, en la que el Liverpool terminó cuarto en la liga inglesa.De cara al debut liguero del Liverpool mañana sábado ante el Watford, Klopp confirmó que Coutinho se perderá el choque, después de que necesitara tratamiento médico esta semana por una lesión de espalda.El entrenador alemán también indicó que el medio es duda para el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones que disputará la próxima semana ante el Hoffenheim.