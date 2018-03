Coutinho es casi imposible para el Barcelona

En el último día del mercado de fichajes para España, periódicos catalanes informaron que el brasileño Coutinho no jugará con el Barcelona en esta temporada y que los últimos intentos del equipo azulgrana fueron infructuosos.El diaro Sport citó una fuente cercana al cuadro español y mencionó que ya han tirado la toalla.Liverpool no cedió a la petición culé, ni a los 160 millones de euros ofrecidos por el traspaso del brasileño que ayer marcó uno de los goles en la victoria de la selección brasileña contra Ecuador en la eliminatoria mundialista.Según apunta la prensa catalana, el fichaje de Coutinho está prácticamente descartado y el club inglés no se ha movidod e su postura de retener al jugador pese a las intenciones manifiestas de él por macharse al fútbol español.