Courtois revela el futuro de Diego Costa con tremendo troleo

El guardameta belga del Chelsea, Thibaut Courtois, aprovechó el cierre del mercado de fichajes en Inglaterra para asegurar, de una manera bastante particular, la continuidad del delantero brasileño (nacionalizado español), Diego Costa, en el Chelsea.“Se queda”, junto a repetidos emojis de risa hilarante y acompañado de una fotografía y el usuario de Costa, fue lo que publicó Courtois en su cuenta oficial de Twitter. En minutos, la fotografía se hizo viral.La publicación del guardameta belga se suscitó luego que el Chelsea inscribiera al equipo oficialmente ante la Premier League.Costa era pretendido por el Atlético de Madrid y en los últimos meses anunció públicamente su deseo de ser fichado por el equipo colchonero. Costa no se ha incorporado a la disciplina del Chelsea en lo que va de la competencia, una vez que el italiano Antonio Conte, entrenador del conjunto británico, no cuenta con él.