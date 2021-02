Courtois: "Hasta mayo no se va a decidir la Liga"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó que siempre ha creído en pelear por defender la corona liguera y a tres puntos del Atlético de Madrid tras el triunfo en Valladolid, aseguró que "hasta mayo no se va a decidir la Liga".



"Sabemos que este era un partido clave para meter presión al Atleti. Sabíamos que habían perdido y en breve jugamos contra ellos. Hace dos meses, cuando parecía imposible, dije que debemos hacer lo nuestro, ganar puntos porque hasta mayo no se va a decidir la Liga. Tenemos que seguir apretando porque el triunfo hoy era muy importante", manifestó en Movistar+.



Courtois resaltó el triunfo conseguido por un Real Madrid plagado de bajas, con nueve ausencias. "Al final estamos los que estamos y sabemos que somos un equipo. Siempre hay que intentar dar el máximo el uno por el otro, así se hace un equipo. Los que estamos tenemos que intentar seguir ganando para poder pelear por la Liga y la Champions. Estamos bien, trabajando; ante el Valladolid no ha sido bonito pero lo que cuenta son los tres puntos y tenemos que seguir".



No quiso centrarse en el líder el portero madridista y dijo que el camino es seguir mirando solo sus partidos. "Cada equipo va a lo suyo, ellos han empatado y perdido los dos últimos partidos y tienen que reaccionar. No miramos lo que hacen los otros, pensamos en nosotros y en seguir ganando".



Por último, valoró el enfrentamiento ante el Atalanta en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. "Llegamos con tres porterías a cero, hemos ganado y estamos bien. Lo vamos a dar todo para intentar ganar, ojalá, y tener una buena posición para la vuelta".