Courtois: "El problema es meter gol"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó el buen nivel defensivo mostrado en San Sebastián en el empate sin goles ante la Real Sociedad, pero admitió que tienen un "problema" que "es meter gol", aunque defendió que la plantilla tiene pegada.

"Estamos contentos con la organización del equipo, no hemos recibido muchas ocasiones, el problema es meter gol y ese último pase que no termino de salir. No hemos tenido muchas ocasiones pero creamos peligro", dijo en Movistar+.

"Tenemos gol, se ve en entrenamientos y en el partido ante el Getafe que jugamos en Valdebebas pero a veces no quiere salir. La Real es buen equipo, tenemos mucho gol y va a llegar", añadió.

Defendió Courtois que la preparación del Real Madrid es más corta que la del rival y que apenas han tenido partidos para poder coger ritmo de competición en una pretemporada atípica.

"No hay que olvidar que la Real lleva más tiempo entrenando que nosotros. Es el segundo partido y hemos jugado a un ritmo muy alto, con buen fútbol. Podemos estar felices del partido salvo que no hemos metido gol", analizó.

Y se quedó con dejar la portería a cero que ya fue una de las claves del éxito para conquistar la última Liga. "Si no hacemos muchos goles hay que buscar mantener la organización y no encajar gol que casi siempre nos va a llegar con jugadores de un nivel altísimo. Karim las enchufa, hoy no ha llegado pero es importante mantener la portería a cero y seguir como hemos estado desde que acabó el confinamiento".