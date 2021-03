Courtois: “El domingo nos jugamos mucho”

“El domingo nos jugamos mucho e intentaremos ganar el partido y meter presión. No creo que lleguemos mal. Nuestro juego ha sido bueno. Nos faltó el gol. Hay que seguir luchando, pero nos veo fuertes. No nos crean mucho peligro y podemos ganar allí el domingo. Llegamos bien físicamente, recuperando jugadores y creo que podemos ganar allí”, dijo en Movistar+ tras acabar el partido.



“Algunos partidos vamos a perder puntos. La Real es un muy buen equipo que lucha por los puestos de arriba. En general hicimos un buen partido, es una lástima el gol encajado y que no encontráramos el gol antes, porque si no creo que hubiéramos ganado el partido”, analizó.



Un Courtois que justificó el tanto encajado en el minuto 55, tras una mala salida del vestuario en la segunda parte, con el cambio de sistema: “No fue desconexión. El míster quiso jugar con tres atrás y hacer las bandas con Mendy y Lucas Vázquez y al principio no nos encontrábamos. Había mucho espacio para ellos, y más cuando perdimos la pelota, con nuestros carrileros muy arriba. Así llegó el gol”, comentó.