Costa Rica suma una baja previo al juego ante Honduras y El Salvador

El central Giancarlo González se apartó este lunes de la selección de Costa Rica que jugará tres partidos eliminatorios en octubre, y justificó su decisión en su deseo de dar espacio a futbolistas más jóvenes, informó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol).



"La Federación Costarricense de Fútbol conoció la solicitud del jugador Giancarlo González de no ser tomado en cuenta para la selección en sus compromisos clasificatorios del mes de octubre. El defensor se comunicó con el director técnico Luis Fernando Suárez y le informó sobre su decisión y deseo de dar un paso al lado para ceder más oportunidades a los jóvenes futbolistas que vienen en proyección", indica un comunicado de la Fedefutbol.



González, de 33 años y quien en la actualidad milita en el Alajuelense, ha sido criticado por la prensa y aficionados debido al nivel que ha mostrado en su club, a donde llegó esta temporada tras casi una década de jugar para clubes de Noruega, Italia y Estados Unidos.



En los tres partidos eliminatorios que la selección de Costa Rica jugó en septiembre ante Panamá, México y Jamaica, el defensor no tuvo minutos. Incluso estuvo fuera de la lista de suplentes en dos de esos compromisos.



La Federación informó de que González no será sustituído para los compromisos del 7 de octubre en Honduras, del 10 en casa frente a El Salvador y del 13 en Estados Unidos.



González, quien participó en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, es el segundo futbolista que se aparta de la selección de Costa Rica durante la gestión del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez.



El primero en renunciar a la selección fue el delantero de 19 años del Twente holandés Manfred Ugalde, quien adujo que Suárez lo expuso públicamente en una conferencia de prensa y que no volverá al equipo mientras el colombiano sea el seleccionador.



En septiembre Ugalde jugó frente a Panamá, estuvo en la banca ante México y contra Jamaica fue enviado a la gradería, fuera de la lista de suplentes.



Preguntado por la ausencia de Ugalde, único delantero tico en Europa dentro de los convocados de septiembre, el seleccionador Suárez dijo en la conferencia de prensa posterior al partido contra Jamaica, que ante Panamá el jugador perdió casi todos los duelos frente a los zagueros panameños.



La semana pasada Suárez dijo que lamenta la decisión de Ugalde y que se siente "triste", ya que es un futbolista al que tenía en cuenta para los siguientes partidos.