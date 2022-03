Costa Rica recupera a una figura, pero tiene en duda a un defensa

La selección de Costa Rica continúa preparándose para afrontar sus últimos compromisos de la octagonal de CONCACAF rumbo al mundial Catar 2022, entre ellos una visita al territorio salvadoreño.

El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez recuperó a uno de sus elementos claves: el volante experimentado Celso Borges.

El mediocampista sufrió una lesión en los dedos del pie izquierdo en el duelo ante Jamaica el pasado dos de febrero, pero el cuerpo médico de su equipo, el Alajuelense, le dio el alta la semana pasada, por lo que el entrenador Suárez lo llamó el pasado sábado para integrarse en el microciclo de “la Sele”.

“No hubiese aceptado el llamado si no estuviera al 100%. Tengo las molestias normales después de una lesión, pero no me impide hacer nada, ningún movimiento. Todo calzó bastante bien desde que me lesioné al inicio del segundo tiempo contra Jamaica y hasta ahora que estoy completando la recuperación”, comentó Borges en declaraciones brindadas a la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL).

Por otra parte, el defensor costarricense Óscar Duarte podría perderse los partidos de eliminatorias mundialistas, incluyendo el juego de su selección ante El Salvador.

Duarte salió lesionado del partido de su equipo, el Levante, ante el Espanyol. El zaguero presenta un esguince de rodilla.

“Las pruebas han determinado que el jugador sufre un esguince en la rodilla izquierda. Durante los próximos días, el central recibirá tratamiento y queda pendiente de evolución”, informó el Levante en su sitio web.

El defensa se perdió los partidos de la fecha FIFA anterior, ante Panamá, México y Jamaica, debido a unas molestias en el muslo derecho.