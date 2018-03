Cosmos inicia la temporada en la NASL con Flores, Herrera y Menjívar

Los seleccionados salvadoreños Andrés Flores, Irvin Herrera y Richard Menjívar comenzarán hoy su nueva etapa en la NASL (segunda división de Estados Unidos), que hoy abrirá su temporada.

Los tres jugadores nacionales estuvieron el pasado miércoles en el partido amistoso contra Curazao y hoy podrían ver minutos ante el Puerto Rico FC, club de fútbol administrado por el baloncestista de sangre puertorriqueña Carmelo Anthony.

en la jornada uno de la temporada.

Terminando el ultimo entreno con el rusito flores antes de enfrentar mañana a Puerto Rico FC en nuestro inicio de temporada A post shared by Irvin E Herrera (@irvinherrera919) on Mar 24, 2017 at 5:43pm PDT

Training at MCU Park. #Diadora @nycosmos Entreno en el estadio. A post shared by Richard Menjivar (@rmenjivar5) on Mar 9, 2017 at 10:34am PST

Del trio salvadoreño, Herrera y Menjívar cumplirán su primera temporada con el equipo newyorquino, mientras que Flores ya salió dos veces campeón, en una de ellas guiado por el aporte del español Raúl González Blanco, ex jugador del Real Madrid.

Quiero despedirme del 2016 con esta foto porque resume el gran año que fue. Muchas cosas buena y difíciles pero al final lo disfrute un montón. Les deseo que tengan un excelente 2017. Que encuentren la felicidad y logren alcanzar muchos éxitos! ??????? A post shared by Andrés Flores (@andreflo1) on Dec 31, 2016 at 7:11pm PST

Pero no serán los únicos salvadoreños en ver acción en la liga puesto que Dustin Corea, quien estuvo en pretemporada por Inglaterra con el Edmonton FC, aunque este equipo canadiense abrirá su actividad el próximo fin de semana, contra Jacksonville.