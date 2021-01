Corti sobre Jocoro: "Saben lo que quieren y es un rival complicado"

Ernesto Corti, técnico del Águila, declaró estar satisfecho por el rendimiento del equipo en el Apertura 2020 y analizó la serie de semifinales contra el Jocoro de Carlos Romero, un equipo al que define como rival complicado y con una idea de juego bien definida.

El técnico argentino tambien explicó detalles sobre su trabajo en el cuadro migueleño y habló de algunos de los cambios implementados para llevar al cuadro oriental a semis tras tomar el relevo de su compatriota Hugo Coria.

"Ahora a prepararse para otra serie durísima y esperando a que confirmen que días se va a jugar y dónde". expresó el entrenador argentino en el Güiri Güiri al Aire de este lunes.

Sobre el Águila mencionó que ha tenido buena posesión de balón y eso le permite controlar el partido. "A veces nos ha pasado que un equipo nos ha presionado y nos ha complicado un poco pero a medida fueron pasando los partidos los jugadores fueron entendiendo lo que uno pretendía y como siempre los resultados dan confianza".

Otro tema abordado con "Carucha" Corti fue el desempeño del brasileño Yan Maciel.

"Difícil saber cuál es su techo y dependerá hasta dónde él quiera seguir creciendo como futbolista, es un jugador que entendió la posición y lo que el cuerpo técnico pretendía de él. Es un jugador que jugando de frente al arco rival es claro para jugar y saber cuándo tiene que aprovechar subir y llegar al gol. Antes hacía mucho regate y jugaba un poco de espalda y no es su fuerte y de poco se fue acomodando y mejoró en la parte física", explicó Corti.

Para Corti, Maciel es una pieza clave junto a Gerson Mayén en el medio campo. "Son los jugadores que arman el juego y tiene buen dominio de la pelota y es claro a la hora de pasarla".

El concepto de solidaridad es uno de los cambios y marca de Corti en el Águila.

"Este plantel ha tenido una predisposición hacia el cuerpo técnico y hacia el trabajo increíble, están todos al servicio del equipo y todos colaboran a la hora que el equipo necesita jugar y cuando necesita recuperar el balón, de eso se trata el fútbol moderno. El equipo está muy colaborador con el equipo", mencionó el técnico del cuadro migueleño.

"No hay mucho secreto y desde el primer día que llegamos nosotros para mí no hay nada más importante que el grupo y cuando hablo del grupo no solo es de los jugadores sino del utilero, del médico, del kinesiólogo, masajista, ayudante de campo, entrenador de arquero y los dirigentes, nadie está por encima del grupo y el que se sale del grupo queda fuera. De ahí se construye lo táctico y lo que sea", enfatizó el suramericano.

"Si el grupo no está convencido y comprometido es muy difícil realizar un buen trabajo y tener los objetivo claros. Entendieron el mensaje que todos son iguales, yo no voy a poner en la misma redada a Nico Muñoz porque tiene 20 años y picos de experiencia que a un joven pero si le vay a exigir lo mismo, nadie está por encima del grupo y todos tienen que estar al cien", recalcó Corti.

En relación a su estilo Corti mencionó que "No doy explicaciones ni cuando juegan ni cuando salen, simplemente tienen que estar al servicio del grupo, pero el grupo lo entendió y entrena con mucha humildad".

Sobre el Jocoro, Corti lo definió como el invitado sorpresa pero con idea futbolística clara. "Pudo haber sido sorpresa por las condiciones en que ellos llegaron a cuartos de final, con los jugadores suspendidos, el entrenador suspendido y un montón de factores pero ellos no cambiaron en nada su idea futbolística y si bien le está tocando jugar a jóvenes saben lo que quieren y juegan con sus argumentos y lo hacen a la perfección, entiendo que Jocoro lo ganó justamente y sin sufrirlo".

"Saben los jugadores lo que quieren y es un rival complicado", dijo Corti, quien agregó que el equipo practica tiros de penalti como rutina después de cada entreno.