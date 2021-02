Corti, con un pie fuera de Águila

Victorino Villatoro, miembro de la junta directiva del Águila, habló en el Güiri Güiri al Aire y definió como tarea "difícil" convencer al argentino Ernesto Corti de seguir en el nido para dirigir el Clausura 2021.

Por su parte el equipo migueleño aún no se pronuncia de manera oficial sobre la continuidad o salida del entrenador argentino ni sobre la renuncia de Alejandro González como vicepresidente del club emplumado.

"Corti ya nos había manifestado que no iba a continuar, quedara campeón o no quedara campeón, él tenía la oportunidad de seguir, había decidido que sí pero de repente tal vez se quedaba. Yo creo que definitivamente él tenía intenciones de no quedarse y quería regresar a Toluca, era difícil convencerlo que se quedara", dijo Villatoro.

"No se tiene datos ni nombres porque mientras no se definiera bien lo de Corti", comentó el directivo al ser consultado sobre quién dirigirá al cuadro migueleño en el próximo torneo.

Villatoro también definió como bueno el torneo del Águila. "El último torneo es el que decide las cosas, Alejandro luchó, Mario y mi persona estuvimos tratando de hacer un buen torneo como equipo. Tiene que definirse algo hoy o mañana porque el próximo torneo arranca en pocos días".

El doctor Villatoro también explicó que "Gerson Mayén tiene contrato para el otro torneo. También los brasileños".

Corti tomó las riendas del Águila para la segunda fase del Apertura 2020 y llevó al Águila hasta la final la cual perdió contra Alianza por 3-0 el domingo anterior en el estadio Cuscatlán.

Según radios locales, el Carucha Corti se despidió este lunes de algunos jugadores del plantel emplumado, justo un día después de la final en el fútbol nacional con las tres que disputó con el Santa Tecla.

Corti llegó al Águila a mediados de noviembre pasado después de que el club despidió a su compatriota Hugo Coria tras sumar cuatro derrotas consecutivas.

El Carucha logró que su equipo, uno de los más laureados y con mayor afición en El Salvador, terminara la segunda ronda del torneo invicto y como el equipo con más puntos acumulados.

El argentino sumó dos títulos consecutivos en su paso por el Santa Tecla entre 2016 y 2017 frente al Alianza,

Sobre la renuncia de Corti, Alejandro González, todavía en su función de vicepresidente deportivo del Águila, había anticipado en el Güiri Güiri al Aire que la continuidad del entrenador no era segura.

"Nosotros como directivos estamos bien claros y desde el primer momento que yo platiqué, él fue bien claro que cualquier oferta que pudiera salir en el camino, él estaría en la libertad de marcharse, sé que en este momento no ha tomado una decisión y va a tomar su decisión después de que termine el último partido, como profesional está concentrado y nosotros también estamos concentrados con la final", explicó el ex dirigente.