Córdoba: "Si critican a Messi que queda para uno"

El análisis de la tercera jornada de la fase regional del Clausura 2021 y la conversación con el argentino Jorge Córdoba, refuerzo del Alianza, fueron los temas destacados del Güiri Güiri al Aire del lunes.

El primer programa de la semana salió con línea de tres y Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Rodrigo Arias fueron los encargados de charlar con Jorge Córdoba sobre su acoplamiento al fútbol salvadoreño y al cuadro capitalino.

"Me encontré con una liga super buena, competitiva y llegué a un gran club que los compañeros me han recibido muy bien y me hacen las cosas más fácil. Lo importante es que ganemos y que peleemos por cosas importantes, uno siempre tiene que mantener el mismo perfil tanto en la alegría como en la tristeza. La alegría y la tristeza tienen que durar solo un día ", comentó Córdoba.

El argentino aportó dos goles en el triunfo 3-2 del Alianza contra Marte el fin de semana.

"El gol es una circunstancia que hay que estar justo en el lugar y el momento indicado y me tocó tener una buena noche, aportar al equipo con los tres puntos y hacer mis primeros goles y eso da confianza: reforzó.

"Ustedes que son gente de fútbol saben que esa pelota como pudo entrar también la pude mandar a la grada..El gol es una circunstancia en la que hay que estar en el momento adecuado", explicó sobre uno de sus anotaciones ante los marcianos.

Cristian Villalta le preguntó a Córdoba su opinión sobre el formato del torneo. "Lo hace parecido a México pero a mí si me dan a elegir, me gustan los campeonatos de todos contra todos, pero nosotros tenemos que prepararnos y jugar nada más", respondió el jugador albo.

Jorge admitió que cuando vino no conocía mucho del fútbol salvadoreño.

"El fútbol acá lo viven muy parecido a nosotros los argentinos, eso es lindo, hay países que al fútbol lo disfrutan como un espectáculo, como ir al cine y acá lo viven pasionalmente, eso es hermoso", dijo el suramericano a la mesa más redonda.

Otro de los temas con Jorge Córdoba fue su experiencia con Diego Armando Maradona en el Club Dorados de México.

"Soy un bendecido de Dios y tengo que darle gracias todos los días de mi vida por haber podido compartir un año con él, lastimosamente no pudimos salir campeones al perder las dos finales, pero me llevo un recuerdo de Diego extraordinario con nosotros fue una excelente persona y para nosotros los argentinos es alguien muy especial", dijo el futbolista.

"Él sabía de nuestras limitaciones y siempre mostró la humildad de bajarse y hablar a la par nuestra y entendernos de que obviamente no íbamos poder hacer las cosas como él, pero fue siempre fue una persona sencilla, no nos pedía cosas locas y nos pedía orden que intentaramos jugar y nos sacaba todas las presiones", explicó Jorge.

Córdoba juega desde los 5 años al fútbol y destacó que "es muy difícil conformar a todas las personas y gustarle al mundo, pero en Alianza tengo la tranquilidad que el técnico y mis compañeros me apoyan".

En la charla también se pasó del tema de Maradona al de Lionel Messi.

"Nosotros tenemos la mala forma de tratarlo mal a Messi cuando va a Argentina o porque no tiene resultados y si lo critican a Messi que queda para uno. Es un fenómeno, un muchacho que lo ganó todo y no tiene nada que demostrarle a nadie", recalcó.

"Yo me enfoco en jugar y no tanto en lo pasional de un equipo. Mi perfil es un perfil bajo, no me meto con nadie", agregó Jorge.

A Córdoba además le preguntaron sobre a qué equipo argentino se parece Alianza.

"Lo veo muy parecido a Boca por la cantidad de gente que tiene, por cómo lo siguen y por lo pasional que es", pero es un equipo que es el equipo más grande de acá de El Salvador y uno tiene que tener ese respeto y saber que cada uno tiene su ideología e identidad"

El Güiri al Aire también se analizó la victoria del Alianza más la derrota de FAS y otros resultados

Sergio Gallardo dio la razón al técnico Roberto "Toto" Gamarra que luego de tres fechas aún no se ha ganado nada, mientras que Cristian dijo que "este formato es tna curioso que un equipo puede ganar los seis partidos y se nos desaparece. Firp te está haciendo quedar muy bien".

Rodrigo Arias dijo que le gustaba la frase "No se ha ganado nada".

Alianza volvió a recibir aplausos. "Grandes sensaciones que están dando Alianza, que no es noticia, me parece que ofensivamente un equipo que apenas está explorando nuevos caminos puede tener una versatilidad notable en ofensiva", comentó Villalta que también levantó el pulgar al trabajo del Santa Tecla, Firpo y Once Deportivo.

Gallardo matizó que "Marte da buenos partidos y es el que más goles le hizo a Alianza" y Arias destacó la actuación de Jorge Córdoba con los albos. "El argentino Córdoba debutó con pie derecho y su primer gol, fue muy buen gol y el segundo aunque fue un error, le doy todo el mérito a Córdoba y ante la lesión de Fito es una gran noticia para mí".

Sobre la derrota de FAS ante Once Deportivo en Ahuachapán, Arias comentó que el 3-1 hasta fue un resultado corto.

"El Once Deportivo le metió tres, pero le pudo meter cuatro o cinco, a FAS algo le pasó, no quiero hablar de intimidación o cansancio porque son jugadores de experiencia pero algo pasa en ese vestuario...Me da la impresión que es más mental lo de FAS" , recalcó Rodrigo.

Por su parte Gallardo agregó que "Yo ya dije decepción con K porque eso es lo que fue a hacer FAS a la cancha".

"Al FAS algo le pasó, me parece que al equipo, no quiero hablar de intimidación, no quiero hablar de cansancio porque son jugadores de experiencia pero algo pasa en ese vestuario y el profesor tiene que dar con un remedio porque FAS se vio muy mal los últimos 20 minutos", explicó Rodrigo.

También hubo espacio para hablar de la selección nacional mayor que retomó su trabajo de cara a los partidos de la eliminatoria mundialista.

"Me parece que está literalmente lo mejor de lo que podemos echar mano en este momento", dijo Cristian Villalta.

Gallardo tocó el tema de la capitanía en el equipo santaneco. "¿Cómo está eso que Gullit salió de capitán? Para mí el capitán tiene que ser alguien plenamente identificado con el equipo y él no puede estar plenamente identificado con el equipo teniendo tan poco tiempo de estar acá, no tengo nada en contra de él"