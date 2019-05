Copa del Rey: Bartomeu confirma el futuro de Ernesto Valverde

Tras la derrota en la final de la Copa del Rey, con cartones de 1-2 ante el Valencia, el presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu dio un espaldarazo a la continuidad de Ernesto Valverdo al frente del cuadro azulgrana. Quizá Valverde no sea el principal responsable de las últimas debacles del cuadro barcelonista, pero las miradas de la afición remiten a su figura.



Bartomeu dijo a medios españoles que la derrota catalana ante los naranjeros no tiene nada que ver con el desempeño del estratega. "Valverde tiene contrato. La derrota de hoy no es culpa suya. Habrán algunas bajas", expresó Bartomeu.